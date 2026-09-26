AMEG proíbe atos políticos e veículos de candidatos na Marcha para Jesus em Gurupi

Por Wesley Silas

A Associação dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG) divulgou nota oficial com diretrizes para a edição da Marcha para Jesus agendada para este sábado (26), em Gurupi. O documento assinado pelo presidente da entidade, pastor Ezio Paulo, estabelece a proibição de manifestações político-partidárias, distribuição de material eleitoral e circulação de veículos de som ligados a candidatos durante a programação. Segundo a organização, a medida visa preservar a finalidade estritamente religiosa do evento durante o período eleitoral.

Restrições e diretrizes operacionais

O conjunto de regras veda a utilização de bandeiras, faixas, panfletos ou discursos de caráter político-partidário em todo o percurso e nas áreas de concentração. A AMEG também proibiu a entrada e circulação de trios elétricos ou carros de som vinculados a postulantes a cargos eletivos, partidos ou coligações.

Equipes de apoio e segurança atuarão na orientação dos fiéis e na fiscalização do cumprimento das normas, alinhadas à legislação eleitoral vigente. A diretoria da associação informou que adotará medidas cabíveis em caso de descumprimento das determinações.

Foco institucional da celebração

Na nota, a liderança da AMEG reforça que a marcha deve manter o foco em celebrações de fé, gratidão e unidade comunitária. A entidade orienta os participantes a evitar manifestações que possam gerar constrangimentos ou desviar o caráter espiritual da atividade.

A decisão da AMEG reflete o esforço das lideranças religiosas locais para blindar eventos de grande apelo popular contra o uso eleitoral por parte de candidaturas. Ao proibir ostensivamente a propaganda partidária no percurso, a associação busca resguardar o caráter estritamente institucional da celebração e evitar sanções da Justiça Eleitoral, mantendo a neutralidade do espaço comunitário em um período de acirramento político.

NOTA OFICIAL — MARCHA PARA JESUS

Pr. Ezio…..

Presidente da AMEG

Aos participantes, irmãos e amigos,

Com alegria no coração, anunciamos que no próximo sábado, 26 de setembro, celebraremos mais uma edição da Marcha para Jesus, evento tradicional promovido pela AMEG. Será um momento de adoração, gratidão e unidade, no qual nos reuniremos como uma só família para declarar, publicamente e pelas ruas de nossa querida Gurupi, a nossa fé.

Este ano, o evento acontece em um momento político importante para o nosso país. Por isso, com o carinho de quem acolhe e a responsabilidade de quem organiza, apresentamos algumas orientações para que todos possamos viver essa celebração com paz, respeito e foco no que realmente importa: a mensagem do Evangelho.

1. Foco no propósito do evento: A Marcha para Jesus é, antes de tudo, um ato de fé. Convidamos cada participante a manter o coração voltado à adoração e à comunhão, para que o evento cumpra plenamente sua finalidade espiritual.

2. Sem manifestações político-partidárias: Não serão permitidas manifestações político-partidárias durante o evento, em qualquer de suas etapas. Pedimos, com amor, que cada participante deixe de lado bandeiras, faixas, discursos ou qualquer expressão que possa desviar o foco da celebração ou gerar constrangimento entre os presentes.

3. Proibida a distribuição de material de campanha eleitoral: É expressamente proibida a distribuição de material de campanha eleitoral — panfletos, santinhos, adesivos ou qualquer outro item — no percurso, nas áreas de concentração ou em qualquer espaço do evento.

4. Proibida a presença de trios elétricos de candidatos: É expressamente proibida a entrada, permanência ou circulação de trios elétricos, carros de som ou qualquer veículo de propaganda vinculado a candidatos, partidos ou coligações políticas, tanto no percurso quanto nas áreas de concentração do evento.

5. Obediência às diretrizes da organização: Todos os participantes deverão obedecer às diretrizes da organização do evento, incluindo as orientações das equipes de apoio, segurança e som, bem como a legislação vigente.

6. Preservação da paz e da boa ordem: A organização se reserva o direito de adotar as providências cabíveis em caso de descumprimento destas orientações, sempre com respeito e dignidade, para preservar a paz, a segurança e a boa ordem do evento.

Que possamos caminhar juntos, em unidade, louvando aquele que nos reuniu. Que este sábado seja um marco de bênção para nossa cidade e para todos os que participarem.

Deus abençoe a todos. Até sábado!

Em Cristo, pastor Ezio Paulo.