AMEG e Prefeitura de Gurupi realizam tradicional Marcha para Jesus neste sábado

Por Wesley Silas

A Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG), em parceria com a Prefeitura de Gurupi, realiza neste sábado (26), a partir das 16h, a tradicional Marcha para Jesus. A concentração do evento público ocorre na Praça Santo Antônio, de onde os fiéis seguirão em caminhada pela Avenida Goiás até o pátio do Shopping Araguaia, onde serão apresentados shows gospel dos cantores Jonas Vilar e Talles Roberto.

Mobilização religiosa e o contexto eleitoral

O evento reúne milhares de fiéis e representantes de diversas denominações cristãs de Gurupi e do sul do Estado. Por ocorrer a cerca de uma semana do pleito eleitoral, a expectativa da organização é de que a caminhada atraia também a presença de candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual, que buscam interlocução direta com o eleitorado evangélico da região.

Estrutura e apoio público

A logística do evento conta com o suporte financeiro e operacional do município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A administração pública assumiu a contratação das atrações musicais e a disponibilização da infraestrutura de palco, sonorização e segurança ao longo do trajeto. Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, a cooperação visa garantir o cumprimento do calendário oficial de eventos do município. A prefeita Josi Nunes também ressaltou o papel da gestão em assegurar o apoio estrutural para a movimentação de famílias e comunidades regionais.

A consolidação da Marcha para Jesus no calendário municipal reflete o peso demográfico e a capacidade de organização da comunidade evangélica local. Ao mesmo tempo em que estimula o turismo religioso e movimenta o comércio na região central da cidade, o evento reafirma a constante proximidade entre manifestações de fé e a arena política, especialmente em anos eleitorais.