STJ encerra medidas cautelares contra primeira-dama do Tocantins e determina arquivamento

da redação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não prorrogar as medidas cautelares que estavam impostas à primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, e determinou o arquivamento dos autos. A decisão foi tomada pelo ministro Mauro Campbell Marques. Com o encerramento das restrições, Karynne deixa de estar impedida de frequentar o Palácio Araguaia e outros prédios da administração pública, conforme havia sido estabelecido anteriormente pela Justiça.

As medidas estavam relacionadas a uma investigação que também havia levado ao afastamento do governador Wanderlei Barbosa, posteriormente revertido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa de Karynne havia recorrido ao Supremo para tentar obter a extensão da decisão que permitiu o retorno do governador ao cargo. Com a nova determinação do STJ, porém, as restrições contra a primeira-dama foram encerradas e o processo foi arquivado, fazendo com que o pedido que tramitava no STF perdesse sua finalidade prática.