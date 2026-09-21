Gomes busca apoio federal para atender famílias afetadas por incêndio em Formoso do Araguaia

da redação

O senador Eduardo Gomes iniciou articulações junto ao Governo Federal para buscar assistência às famílias atingidas pelo incêndio que destruiu dezenas de estruturas na Aldeia Canoanã, em Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. O fogo atingiu a comunidade indígena no sábado (19), deixando moradores desabrigados e provocando prejuízos materiais.

Diante da situação, Gomes entrou em contato com o Ministério dos Povos Indígenas e outras áreas do governo para tratar de medidas emergenciais.

Durante as articulações, o senador conversou por telefone com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, que informou sobre a existência de recursos emergenciais para atender a comunidade. Gomes afirmou que pretende acompanhar as providências e defendeu uma atuação conjunta entre as instituições, sem disputas políticas.

Segundo ele, o objetivo é garantir que alimentos, água, moradia provisória e outros recursos necessários cheguem às famílias afetadas e contribuam para a recuperação da aldeia.