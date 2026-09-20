Governo do Tocantins libera R$ 300 mil para assistência a indígenas atingidos por incêndio em Formoso do Araguaia

Incêndio destruiu 38 casas neste sábado, 19; famílias recebem cestas básicas, roupas outros itens necessários para suporte

Por Redação

O Governo do Tocantins disponibilizará R$ 300 mil em recursos para o atendimento emergencial às famílias indígenas atingidas pelo incêndio de grandes proporções que destruiu 38 casas em uma comunidade localizada no município de Formoso do Araguaia, neste sábado, 19. O recurso, que será disponibilizado de forma imediata, será destinado à cerca de 20 famílias que perderam suas residências. Não houve registro de vítimas.

A secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Cleizenir Divina, está no local acompanhando a situação e articulando as ações necessárias junto à Prefeitura de Formoso do Araguaia.

O recurso será utilizado para ações de assistência emergencial e aquisição de itens essenciais às famílias, como alimentos, colchões, redes, roupas de cama e outros materiais necessários neste primeiro momento.

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O governador Wanderlei Barbosa determinou que o atendimento às famílias seja realizado com urgência e destaca que o Estado vai atuar em conjunto com o município e outros órgãos.

“Determinei urgência para oferecermos todo o suporte necessário nessa situação tão triste. O incêndio já foi controlado, mas as famílias precisam desse apoio. Com recursos eventuais, vamos dar todo o apoio para essa comunidade indígena. Mesmo que seja uma área federal, quando acontece uma calamidade assim, nós somos um governo de muita solidariedade, principalmente às pessoas que precisam mais, assim como quando foi no acidente da Ponte JK, entre Aguiarnópolis e Estreito, nunca falhamos”, afirma.

A secretária do Trabalho é Assistência Social, Cleizenir Divina, explica que a equipe estadual está trabalhando em conjunto com a prefeitura para garantir que os benefícios cheguem às famílias o mais rápido possível.

“Estamos trabalhando de forma urgente por determinação do governador Wanderlei Barbosa para até na terça-feira, 22, estar disponível para prefeitura. Há um suporte do Ibama, Funai, porque é uma área federal, mas estamos fazendo de tudo para amparar essas famílias”, enfatiza.

Além da atuação da assistência social, o atendimento conta com o suporte de órgãos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), por se tratar de uma área federal.