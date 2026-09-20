Três Tambores e vaquejada acontecem agora e movimentam o Parque de Exposições durante todo o sábado

Por Redação

Circuito Gurupiense de Três Tambores distribui R$ 60 mil nesta etapa e R$ 40 mil aos campeões do circuito; vaquejada tem R$ 15 mil em premiação

O Parque de Exposições de Gurupi está movimentado neste sábado (19) com as provas do Circuito Gurupiense de Três Tambores e da vaquejada. As competições estão acontecendo neste momento e seguem durante todo o dia, dentro da programação da 3ª Semana do Cavalo.

Na pista dos Três Tambores, competidores participam da terceira e última etapa do Circuito Gurupiense. A etapa conta com R$ 60 mil em premiação, além de R$ 40 mil destinados aos campeões do circuito, que reúne competidores que participaram das três etapas da competição.

A vaquejada também acontece durante este sábado e movimenta outra frente das competições equestres no Parque de Exposições. A disputa conta com R$ 15 mil em premiação, reunindo vaqueiros, equipes e público para acompanhar as provas ao longo do dia.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, a movimentação demonstra a força alcançada pela Semana do Cavalo e pelas modalidades equestres na região.

“Hoje o Parque está muito movimentado. Temos os Três Tambores, a vaquejada e muita gente participando e prestigiando. É muito gratificante ver a Semana do Cavalo crescendo, reunindo competidores, famílias e pessoas que vivem e gostam desse universo. Preparamos tudo para que Gurupi pudesse viver grandes dias como este”, destacou João Victor Stival.

A 3ª Semana do Cavalo é realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi e reúne competições equestres, cursos, oficinas, palestras e diferentes atividades ligadas ao setor.

As provas de Três Tambores e vaquejada continuam durante todo este sábado no Parque de Exposições de Gurupi, proporcionando ao público um dia inteiro de competições e movimentação dentro da programação da 3ª Semana do Cavalo.