Feira da Colheita amplia programação e movimenta a 3ª Semana do Cavalo em Gurupi

Por Redação

A 3ª Semana do Cavalo segue movimentando o Parque de Exposições de Gurupi com uma programação que reúne conhecimento, capacitação, tradição e esporte equestre. Iniciado no último dia 12 de setembro, o evento ganhou ainda mais movimento nesta quarta-feira, 16, com o primeiro dia da Feira da Colheita e a chegada de competidores para as provas de Três Tambores.

Durante a manhã, a Feira da Colheita, realizada em parceria com o Governo do Tocantins, reuniu produtores, profissionais e visitantes em uma programação de palestras, troca de experiências, exposição e comercialização de produtos. O espaço também aproxima o público da produção rural e valoriza quem trabalha e produz no campo.

No período da tarde, o Memórias Culinárias trouxe para a programação um encontro de sabores, histórias e tradições. A atividade valorizou receitas e conhecimentos transmitidos entre gerações, reforçando a cultura e a identidade das famílias rurais.

Além das atividades da Feira da Colheita, a Semana do Cavalo já vem promovendo, desde o dia 12, uma série de cursos e capacitações voltados ao universo equestre. Casqueamento, doma e adestramento estão entre as atividades que integram a programação, proporcionando conhecimento técnico e qualificação aos participantes.

E o movimento no Parque de Exposições aumenta a cada dia. Competidores de diferentes localidades já começaram a chegar a Gurupi para a grande final do Circuito Gurupiense de Três Tambores, que acontece de 18 a 20 de setembro. A prova promete ser um dos grandes momentos desta edição.

Com atividades acontecendo simultaneamente e uma programação que envolve diferentes segmentos da cadeia equestre, a 3ª Semana do Cavalo reforça uma característica que vem marcando sua trajetória: reunir, em um mesmo espaço, esporte, capacitação, negócios, tradição e integração.

Em sua terceira edição, a Semana do Cavalo já se consolida como o maior evento equestre do Tocantins, fortalecendo Gurupi como referência para competidores, produtores, profissionais e apaixonados pelo cavalo.

A programação segue até o dia 20 de setembro, com novos cursos, oficinas, palestras, provas equestres e diversas atrações no Parque de Exposições de Gurupi.

Realização: Sindicato Rural de Gurupi.