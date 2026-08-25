Cooperfrigu alcança 100% de conformidade socioambiental em auditoria publicada pelo MPF

Por Redação

A Cooperfrigu alcançou 100% de conformidade nos critérios socioambientais avaliados em auditoria realizada sobre as aquisições de gado, conforme resultados publicados pelo Ministério Público Federal (MPF) em 20 de agosto 2026.

O resultado reforça o compromisso da Cooperfrigu com uma cadeia de fornecimento responsável, transparente e rastreável, além de demonstrar a consistência dos controles adotados pela cooperativa para conhecer a origem dos animais adquiridos e avaliar os riscos socioambientais relacionados aos seus e cooperados e fornecedores.

Controles e monitoramento dos cooperados e fornecedores

O resultado de 100% de conformidade alcançado pela Cooperfrigu demonstra o atendimento aos critérios socioambientais estabelecidos pelo MPF.

A capacidade de rastrear a origem dos animais é um dos pilares desse trabalho e contribui para o fortalecimento de uma cadeia produtiva cada vez mais responsável.

Esse processo permite à cooperativa conhecer sua cadeia de fornecimento e realizar o acompanhamento necessário para assegurar maior transparência nas operações.

Compromisso com uma cadeia responsável e com ESG

Para a Cooperfrigu, o resultado de 100% de conformidade representa o reconhecimento de um trabalho contínuo de controle, monitoramento e rastreabilidade, além de reforçar o compromisso da cooperativa com a responsabilidade socioambiental, a governança e a adoção de boas práticas ESG em sua cadeia de fornecimento.