No Tocantins, Flávio Bolsonaro abre vantagem sobre Lula em pesquisa para presidente

da redação

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança da corrida presidencial entre os eleitores do Tocantins, segundo levantamento do Paraná Pesquisas encomendado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). No cenário estimulado sem Pablo Marçal, Flávio registra 39,3% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula (PT) aparece com 34,7%, uma diferença de 4,6 pontos percentuais.

Na sequência estão o escritor Augusto Cury, com 7,6%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 5,9%. Em um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o levantamento aponta 50,7% para Flávio e 40,7% para Lula. Considerando apenas os votos válidos, a vantagem seria de 55,5% a 44,5%. A pesquisa tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.