Professora Dorinha e Eduardo Gomes lideram intenções de voto no Tocantins, aponta Paraná Pesquisas

Por Wesley Silas
O instituto Paraná Pesquisas divulgou a segunda rodada da pesquisa de intenção de voto para os cargos de governador e senador no Tocantins, além da avaliação da gestão estadual. Os dados foram coletados em campo entre os dias 12 e 14 de setembro de 2026, contratados pela FIETO e TV Jovem Record, e registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-08578/2026. No cenário principal para o Governo do Estado, a senadora Professora Dorinha lidera com 40,6% da preferência, enquanto Eduardo Gomes aparece à frente na corrida ao Senado, com 36,0%.
Corrida para o Governo do Estado
Na pesquisa estimulada para o Executivo Estadual (Cenário 1), Professora Dorinha soma 40,6% das intenções de voto, seguida por Vicentinho Júnior, que registra 34,1%. Laurez Moreira aparece na terceira posição, com 6,5%. Os demais citados são Siqueira Campos Jr (4,9%), Ataídes de Oliveira (2,8%), Du Pereira (0,5%) e Prof. Witer Naves (0,3%). Eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum somam 5,5%, e 4,9% não souberam ou não opinaram.
Considerando apenas os votos válidos no Cenário 1, Professora Dorinha atinge 45,3%, Vicentinho Júnior obtém 38,1% e Laurez Moreira alcança 7,3%.
Em uma simulação direta de segundo turno entre os dois primeiros colocados (Cenário 2), Professora Dorinha chega a 46,8% contra 42,3% de Vicentinho Júnior. Brancos, nulos e nenhum representam 7,0%, e 3,9% não opinaram. Em relação aos levantamentos anteriores, Professora Dorinha apresentou trajetória ascendente (42,5% em junho; 42,2% em julho; 44,4% em agosto; 46,8% em setembro), enquanto Vicentinho Júnior registrou oscilação para baixo em setembro (44,1% em junho; 45,0% em julho; 44,9% em agosto; 42,3% em setembro).
No quesito rejeição estimulada para governador, Professora Dorinha apresenta o maior índice, com 23,3%, seguida por Laurez Moreira (22,7%) e Vicentinho Júnior (14,4%).
Disputa pelo Senado Federal
Para a vaga no Senado Federal, na modalidade estimulada onde o eleitor podia citar até dois nomes, Eduardo Gomes lidera as citações com 36,0%. Alexandre Guimarães figura na segunda colocação, com 24,5%, seguido de perto por Gaguim, com 22,7%.
Na sequência aparecem Eli Borges (14,9%), Paulo Mourão (14,1%), Vanderlei Luxemburgo (13,4%) e Ronaldo Dimas (11,2%). Outros candidatos somaram abaixo de 4% das intenções. Eleitores indecisos ou que não opinaram chegam a 5,9%, e votos brancos ou nulos somam 8,0%.
Avaliação do Governo Estadual
O levantamento também aferiu a percepção do eleitorado sobre a administração do governador Wanderlei Barbosa. A gestão é aprovada por 68,6% dos entrevistados e desaprovada por 28,5%; 2,9% não souberam ou não responderam.
Na avaliação detalhada, 16,9% classificam o governo como “ótimo”, 35,5% como “bom”, 27,9% como “regular”, 8,0% como “ruim” e 10,2% como “péssimo”.
Dados técnicos
A pesquisa ouviu 1.504 eleitores em 75 municípios do Tocantins. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem de erro estimada em aproximadamente 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos nos resultados gerais.
Análise Editorial
A divulgação destes dados no trecho final da campanha estabelece um panorama claro das tendências do eleitorado tocantinense, mas não encerra a disputa. Embora a liderança na pesquisa traga vantagem psicológica e consolide alianças, as margens de erro e o percentual de eleitores indecisos mantêm espaço para movimentações na reta final. Nos últimos dias de propaganda e debates, as estratégias dos candidatos tendem a focar tanto na retenção de votos quanto na redução dos índices de rejeição — fator decisivo para a definição de cenários em eventuais disputas de segundo turno.