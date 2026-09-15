Candidato a deputado estadual, Marcos Júnior surge como uma das apostas de renovação na política do Tocantins

da redação

O jovem Marcos Júnior (Podemos) vem ganhando espaço no cenário político tocantinense e se apresenta como uma nova liderança para o Estado. Vereador mais jovem da história da capital Palmas, ele agora coloca seu nome à disposição dos eleitores como candidato a deputado estadual, buscando ampliar sua atuação política e representar uma nova geração.

Marcos Júnior chega à disputa como uma das revelações do Podemos no Tocantins. A candidatura tem como principal discurso a renovação da política, aproximando novas ideias e uma representação mais conectada às demandas da população.