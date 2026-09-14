Luana Nunes percorre feira, participa de encontro familiar e realiza caminhada no Setor São José em Gurupi

Por Redação

Feira, encontro familiar e caminhada fizeram parte da agenda de Luana Nunes neste domingo, 13, em Gurupi. Candidata a deputada federal pelo União Brasil, ela visitou a feira da Rua 7 ao lado da prefeita Josi Nunes, participou do aniversário de Dona Lourença e percorreu a Vila São José acompanhada do deputado estadual Eduardo Fortes. Nas atividades, Luana conversou com moradores, apresentou suas propostas e defendeu a continuidade do trabalho desenvolvido pelo grupo político no município.

Na feira, Luana Nunes dialogou com comerciantes e moradores e destacou a importância de manter a proximidade com a população. Ao lado da prefeita Josi Nunes, também apresentou os nomes que integram o grupo político que apoia sua candidatura.

“Mais um domingo começando na feira, fazendo nossas compras e conversando com a população. É nesse contato direto que levamos nosso nome, apresentamos nossos projetos e também falamos dos nossos senadores Eduardo Gomes e Gaguim e da nossa governadora Dorinha. Estamos chegando às eleições e é importante que Gurupi reconheça quem tem sido parceiro e amigo da cidade. Analisem, comparem e busquem informações. Precisamos continuar tendo apoio para seguir com essa gestão e avançar ainda mais”, afirmou Luana.

Encontro com famílias

A agenda também incluiu a participação no aniversário de Dona Lourença, em um encontro que reuniu familiares e amigos. Para Luana, momentos como esse fazem parte da construção de uma relação próxima com a comunidade e reforçam a importância de ouvir diferentes segmentos da população.

Ao longo do dia, a candidata também percorreu o Setor São José, onde realizou uma caminhada ao lado do deputado estadual Eduardo Fortes. Luana conversou com moradores, apresentou suas propostas e destacou a receptividade encontrada durante a atividade.

Ao longo do dia, a candidata também percorreu o Setor São José, onde realizou uma caminhada ao lado do deputado estadual Eduardo Fortes. Luana conversou com moradores, apresentou suas propostas e destacou a receptividade encontrada durante a atividade.

“Estamos fazendo mais uma visita no Setor São José, ao lado dos nossos amigos e companheiros. Estamos levando nosso nome, apresentando nossos projetos e sendo muito bem recebidos pelos moradores. Seguimos firmes, conversando com a população e mostrando o que queremos construir para Gurupi e para o Tocantins”, declarou.

Ao encerrar as atividades, Luana reforçou a importância da participação dos eleitores nas eleições e pediu que a população avalie as propostas e o histórico dos candidatos antes de definir o voto.