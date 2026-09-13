Caravana de Laurez Moreira chega ao extremo norte do Tocantins e candidato defende custeio de passagem de balsa e drenagem profunda em área de inundação em São Miguel

Da Redação

Na sexta-feira, 11, a Caravana Pra Frente Tocantins do candidato ao Governo do Estado pelo PSD, Laurez Moreira, esteve em cinco cidades do extremo norte tocantinense: Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Itaguatins e São Miguel do Tocantins. Ao lado do candidato ao Senado Federal, Paulo Mourão (PT) e de deputados e deputadas federais e estaduais que fazem parte da coligação, o candidato conversou com a população e defendeu as propostas de seu plano de governo. Confira a agenda de Laurez para este domingo

Entre as propostas está o custeio estadual de parte da passagem de pedestre para trabalhadores do Tocantins que atuam em cidades do Maranhão, estado que faz divisa, e que fazem a travessia de balsa diariamente. O candidato também firmou o compromisso de realizar uma drenagem profunda no distrito Bela Vista, pertencente ao município de São Miguel, local que sofre inundações no período chuvoso, deixando famílias desabrigadas e gerando perda de bens.



Outro ponto abordado foi o recapeamento da TO-201, que liga Axixá do Tocantins à Augustinópolis. Parte da rodovia está completamente sem asfalto, o que dificulta o tráfego de veículos e deixa o trecho propício para acidentes. Na última terça-feira, 9, um acidente de trânsito no local resultou no capotamento violento de uma caminhonete, colocando em risco a vida do motorista do veículo e dos demais motoristas que trafegam pelo local.

“É triste ver como o atual governo não cuida do povo tocantinense. Nós temos trabalhadores que deixam boa parte do seu salário nas passagens das balsas que fazem a travessia do Tocantins para o Maranhão, saindo do distrito Bela Vista e chegando a Imperatriz/MA. Gente que precisa procurar emprego em outro estado, mesmo vivendo em uma região rica e cheia de possibilidades, porque o Tocantins não gera empregos como deveria. A situação é ainda pior quando olhamos para as famílias que perdem tudo nas inundações em Bela Vista. A atual gestão sabe e não ajuda a resolver o problema. Não podemos aceitar isso”, destacou Laurez Moreira.

O candidato continuou abordando a precariedade das rodovias do estado. “Nesta semana presenciei um carro capotado entre Axixá e Augustinópolis, acidente causado pelas péssimas condições em que a rodovia se encontra. A TO-201 é uma rodovia extremamente importante, pois é a principal via de acesso para os municípios do extremo norte do Tocantins. Além disso, é uma das poucas ligações com o nordeste que temos, mas a atual gestão virou as costas para o povo dessa região. Na minha gestão nós vamos resolver esse problemas, pois além de fazer a recuperação da via, também vamos fazer a manutenção permanente de todas as rodovias estaduais do Tocantins, e ainda asfaltar mais de 2 mil quilômetros”, completou Laurez.

AGENDA LAUREZ MOREIRA (PSD)

13 de setembro

8h

Caravana Pra Frente Tocantins em Praia Norte

10h

Caravana Pra Frente Tocantins em Sampaio