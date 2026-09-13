Fechar menu
domingo, 13 setembro

Política

Caravana de Laurez Moreira chega ao extremo norte do Tocantins e candidato defende custeio de passagem de balsa e drenagem profunda em área de inundação em São Miguel

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Da Redação

Na sexta-feira, 11, a Caravana Pra Frente Tocantins do candidato ao Governo do Estado pelo PSD, Laurez Moreira, esteve em cinco cidades do extremo norte tocantinense: Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Itaguatins e São Miguel do Tocantins. Ao lado do candidato ao Senado Federal, Paulo Mourão (PT) e de deputados e deputadas federais e estaduais que fazem parte da coligação, o candidato conversou com a população e defendeu as propostas de seu plano de governo. Confira a agenda de Laurez para este domingo

Entre as propostas está o custeio estadual de parte da passagem de pedestre para trabalhadores do Tocantins que atuam em cidades do Maranhão, estado que faz divisa, e que fazem a travessia de balsa diariamente. O candidato também firmou o compromisso de realizar uma drenagem profunda no distrito Bela Vista, pertencente ao município de São Miguel, local que sofre inundações no período chuvoso, deixando famílias desabrigadas e gerando perda de bens.


Outro ponto abordado foi o recapeamento da TO-201, que liga Axixá do Tocantins à Augustinópolis. Parte da rodovia está completamente sem asfalto, o que dificulta o tráfego de veículos e deixa o trecho propício para acidentes. Na última terça-feira, 9, um acidente de trânsito no local resultou no capotamento violento de uma caminhonete, colocando em risco a vida do motorista do veículo e dos demais motoristas que trafegam pelo local.

“É triste ver como o atual governo não cuida do povo tocantinense. Nós temos trabalhadores que deixam boa parte do seu salário nas passagens das balsas que fazem a travessia do Tocantins para o Maranhão, saindo do distrito Bela Vista e chegando a Imperatriz/MA. Gente que precisa procurar emprego em outro estado, mesmo vivendo em uma região rica e cheia de possibilidades, porque o Tocantins não gera empregos como deveria. A situação é ainda pior quando olhamos para as famílias que perdem tudo nas inundações em Bela Vista. A atual gestão sabe e não ajuda a resolver o problema. Não podemos aceitar isso”, destacou Laurez Moreira.

O candidato continuou abordando a precariedade das rodovias do estado. “Nesta semana presenciei um carro capotado entre Axixá e Augustinópolis, acidente causado pelas péssimas condições em que a rodovia se encontra. A TO-201 é uma rodovia extremamente importante, pois é a principal via de acesso para os municípios do extremo norte do Tocantins. Além disso, é uma das poucas ligações com o nordeste que temos, mas a atual gestão virou as costas para o povo dessa região. Na minha gestão nós vamos resolver esse problemas, pois além de fazer a recuperação da via, também vamos fazer a manutenção permanente de todas as rodovias estaduais do Tocantins, e ainda asfaltar mais de 2 mil quilômetros”, completou Laurez.

AGENDA LAUREZ MOREIRA (PSD)

13 de setembro

8h
Caravana Pra Frente Tocantins em Praia Norte

10h
Caravana Pra Frente Tocantins em Sampaio

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas