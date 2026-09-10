Caminhada “Tocantins com Lula” mobiliza Taquaralto neste sábado em Palmas

Da Redação

A Avenida Tocantins, em Taquaralto, recebe neste sábado (12) a Caminhada Tocantins com Lula, mais uma grande ação de mobilização da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Palmas, organizada pela coordenação da campanha de reeleição do presidente no Estado, liderada pela ex-senadora Kátia Abreu. A concentração será às 7h30, em frente à Farmácia Drogasil, no início da avenida Tocantins, reunindo apoiadores, lideranças políticas, movimentos sociais e moradores da região sul da Capital.

A caminhada integra a agenda do movimento Tocantins com Lula, que vem ampliando a presença da campanha nas ruas e promovendo o contato direto com a população. Depois de percorrer diferentes regiões do Estado, a mobilização chega a uma das áreas mais populares e movimentadas de Palmas com a proposta de transformar a Avenida Tocantins em um espaço de diálogo, participação e demonstração de apoio ao presidente.

A organização convida a população de Palmas para participar da mobilização e levar sua energia para as ruas. “É hora de caminharmos juntos, conversar com as pessoas e mostrar que existe um Tocantins que acredita no trabalho, nas oportunidades e em um Brasil que cuida de quem mais precisa. Neste sábado, a Avenida Tocantins será a avenida do Tocantins com Lula”, diz Kátia Abreu