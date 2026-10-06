André Cavalari assume protagonismo em Dianópolis com a maior votação para deputado estadual na cidade desde 2018

Por Redação

Com 2.965 votos em sua terra natal, Cavalari agradece às lideranças, aos apoiadores e à comunidade pela confiança nas urnas e reafirma compromisso com Vicentinho Júnior no segundo turno.

André Cavalari encerrou a disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa com uma votação que fortalece sua presença política em Dianópolis. Filho da cidade, recebeu 2.965 votos dos dianopolinos, alcançando, segundo o balanço de sua candidatura, a maior votação de um candidato a deputado estadual no município desde 2018. No Tocantins, foi o quinto mais votado do partido, somando 3.629 votos, ficando como terceiro suplente pelo PSDB.

O resultado tem como referência a candidatura de José Salomão em 2018, quando, após dois mandatos como prefeito, recebeu 4.947 votos em Dianópolis, embora não tenha sido eleito. Desde então, conforme o levantamento apresentado pela candidatura de Cavalari, nenhum concorrente ao cargo havia alcançado uma votação dessa dimensão na cidade.

Para André, o reconhecimento nas urnas reforça a responsabilidade de continuar trabalhando por Dianópolis e pela região Sudeste. Fisioterapeuta, ex-vereador, ex-diretor do Hospital Regional de Dianópolis e ex-presidente da Fundação de Saúde de Palmas, ele destaca a experiência no serviço público como base para defender melhorias no atendimento à população.

Ao agradecer o resultado, Cavalari reconhece a participação das lideranças, dos apoiadores e das comunidades que contribuíram para sua caminhada, tanto no Sudeste quanto em outras regiões do estado.

“Agradeço aos dianopolinos, às lideranças, aos apoiadores e às comunidades de toda a região Sudeste, assim como aos eleitores de outras cidades do Tocantins, pela confiança depositada nas urnas. Cada voto representa uma responsabilidade que assumo com gratidão e compromisso. Essa caminhada foi construída por muitas mãos, e o apoio que recebemos nos dá ainda mais força para continuar trabalhando pela nossa gente”, agradeceu.

Eleição Estadual

André defende que esta nova etapa da eleição também seja um espaço para fortalecer compromissos com as necessidades do Sudeste. Entre suas prioridades estão a ampliação do acesso aos serviços de saúde, o fortalecimento do Hospital Regional de Dianópolis e um atendimento mais humanizado e de qualidade.

“Quero continuar trabalhando ao lado dele (Vicentino) para fortalecer a saúde da região Sudeste, ampliar os serviços do Hospital Regional de Dianópolis e buscar um atendimento que acolha as pessoas e ofereça respostas às suas necessidades. Nosso compromisso com Dianópolis e com toda a região segue forte”, declarou.

Mesmo sem conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, Cavalari mantém a disposição de atuar pelas demandas da população. A votação recebida em sua terra natal fortalece seu protagonismo e sustenta a continuidade de uma caminhada que, segundo ele, seguirá marcada pela presença, pelo diálogo e pela defesa da saúde pública.