Questionado pelo jornalista Wesley Silas, do Portal AtitudeTO, no programa Tribuna do Povo, apresentado pelo radialista José Manoel, o parlamentar do PSB detalha articulação para a Mesa Diretora, gestão do repasse mensal de R$ 1,3 milhão ao Legislativo (R$ 15,6 milhões anuais) e tramitação das peças orçamentárias

Por Wesley Silas

O vereador André Caixeta (PSB) afirmou, em entrevista ao programa Tribuna do Povo, com questionamentos do jornalista Wesley Silas, do Portal AtitudeTO, que a candidatura de Rodrigo Maciel à presidência da Câmara Municipal de Gurupi conta com o apoio de 10 dos 17 parlamentares da Casa. Durante a sabatina — disponível em NOSSO CANAL DO YOUTUBE , o parlamentar abordou a composição da nova Mesa Diretora para o próximo biênio, a destinação das sobras do duodécimo mensal de R$ 1,3 milhão e a tramitação do orçamento municipal de R$ 980 milhões para 2027.

Disputa pela Mesa Diretora e base governista

Segundo André Caixeta, a eleição interna está prevista pelo regimento interno para o dia 15 de dezembro. O vereador rebateu a tese de que o grupo articulado em torno de Rodrigo Maciel represente uma frente de oposição à prefeita Josi Nunes. De acordo com ele, a aliança é dividida de forma equânime entre cinco parlamentares da oposição e cinco integrantes da base governista: Rodrigo Maciel, Ronaldo Lira, Marilis, Romildo e Walter Coelho.

Caixeta relatou que o grupo adversário, liderado pelo vereador Matheus Monteiro — também da base da prefeita —, deixou de buscar diálogo com parte dos colegas antes de lançar candidatura.

“Ele não foi pedir apoio para mim, para o Rodrigo Maciel, para a vereadora Marilis ou para o Romildo. Falta maturidade do outro grupo para entender o processo, em vez de criar instabilidade desnecessária entre pessoas ligadas à prefeita”, declarou o parlamentar.

Além dos 10 votos declarados, Caixeta afirmou que outros dois vereadores ligados ao Executivo já sinalizaram adesão ao bloco, mas optou por não revelar os nomes. Segundo ele, em reunião recente com a presença da prefeita, um desses parlamentares teria afirmado:

“São 10 votos e o meu é o 11º. É preciso a senhora entender que não há mais o que ser feito”. O vereador informou ainda que a chapa completa da Mesa Diretora (vice-presidência e secretarias) permanece aberta para composição, mas adiantou que Walter Coelho e Mário César são os nomes cotados para presidir, respectivamente, as comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento.

Gestão do duodécimo e estrutura da Câmara

Questionado sobre os recursos próprios do Legislativo, Caixeta apontou que o repasse mensal do duodécimo gira em torno de R$ 1,3 milhão, o que representa mais de R$ 15,6 milhões por ano. Ele reconheceu que, nos últimos dois anos, o saldo financeiro da Casa foi absorvido por reformas estruturais, modernização tecnológica e renovação de mobiliário, sem devolução de recursos ao Executivo.

Para a próxima gestão, o vereador defendeu a devolução de eventuais sobras financeiras à Prefeitura para a execução de obras públicas e criticou propostas de ampliação física do plenário. “Acho desnecessário mexer no plenário. O espaço atual atende à rotina legislativa e só recebe público maior em sessões solenes ou velórios”, avaliou.

Orçamento de 2027 e emendas parlamentares

Na reta final do ano legislativo, os vereadores analisam a Lei Orçamentária Anual (LOA) — elaborada a partir das diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — que regerá as receitas e despesas do município entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2027, estimada em R$ 980 milhões.

Sobre as emendas impositivas individuais, Caixeta explicou que o valor base de referência foi de R$ 416 mil por parlamentar no exercício anterior, seguindo a regra constitucional de destinação obrigatória de 50% dos recursos para a área da saúde e a outra metade de livre alocação para obras e demais pastas. O vereador cobrou ainda maior interlocução do secretariado municipal com o Legislativo antes da votação do orçamento, ressaltando que os auxiliares da gestão precisam apresentar demandas claras aos parlamentares.

Análise política e orçamentária

A declaração pública de André Caixeta expõe uma fissura na base aliada da prefeita Josi Nunes às vésperas da eleição da Mesa Diretora, demonstrando que o Executivo enfrentará disputa interna na sucessão do Legislativo mesmo detendo maioria numérica na Casa. Ao consolidar uma frente mista com dez votos, o grupo de Rodrigo Maciel assegura não apenas o comando administrativo da Câmara, mas também a condução das duas principais comissões temáticas — Justiça e Finanças — por onde tramitará o orçamento de R$ 980 milhões. Na prática, o futuro presidente terá poder de agenda sobre os projetos do Executivo em 2027 e gerirá um orçamento interno superior a R$ 15,6 milhões anuais, fator que eleva o peso político da negociação das emendas impositivas e da eventual devolução de sobras do duodécimo.

Confira a íntegra da entrevista sobre os temas acima abordados: