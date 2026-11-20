Por Redação

Caminhoneiros que dependem das balsas gratuitas para atravessar o Rio Tocantins, entre Pedro Afonso e Tupirama, enfrentam longas filas e relatam casos esperas de até 20 horas para conseguir seguir viagem. A situação preocupa o setor produtivo da região Centro-Norte do Tocantins, que neste momento está escoando o milho safrinha e se prepara para a escoar a safra 2026/2027 de soja. Além disso, também depende da chegada de fertilizantes, sementes e outros insumos agrícolas.

Desde esta terça-feira, 18, apenas uma das quatro balsas que recentemente foram disponibilizadas para a travessia estava operando. Com isso, longas filas se formaram nos dois lados do rio. O problema estaria ocorrendo porque duas balsas teriam sido embargadas pela Marinha, que identificou problemas na documentação, e outra estava passando por manutenção devido a problemas mecânicos.

Desde a interdição da ponte da BR-235 para veículos pesados, as balsas se tornaram a principal alternativa para o transporte de cargas entre as duas margens do rio. Embora a passagem de veículos leves tenha sido restabelecida, caminhões continuam impedidos de utilizar a estrutura, o que aumenta a dependência do transporte fluvial.

Um caminhoneiro contou que chegou ao ponto de embarque em Tupirama no dia anterior e só conseguiu atravessar no dia seguinte. Outro usuário relatou uma espera de 20 horas e 45 minutos.

COAPA alerta para impactos na produção e na economia regional

Para o presidente da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (COAPA), Ricardo Khouri, a falta de um sistema de balsas capaz de atender à demanda de caminhões representa uma ameaça à logística do agronegócio e pode provocar consequências que ultrapassam as propriedades rurais.

Segundo ele, o problema tende a se agravar durante o período de colheita, previsto para o final do próximo mês de janeiro, quando o volume de grãos transportados aumenta e os armazéns precisam liberar espaço para receber a produção. “Quando você tem a interrupção do escoamento da produção, há um reflexo direto em toda a cadeia do agro dessa margem do Rio Tocantins. Sem escoar a safra, falta espaço nos armazéns e as máquinas param no campo. Como fevereiro e março são meses normalmente chuvosos, começa a deteriorar a qualidade dos grãos”, explicou.

Para se ter uma ideia do volume de caminhões que circulam nesta época do ano, somente a COAPA carrega uma média de 30 caminhões com milho por dia.

Khouri destacou que a economia de Pedro Afonso e dos municípios vizinhos depende fortemente da produção de grãos e da pecuária de corte. Por isso, os problemas no transporte podem atingir também trabalhadores, prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais. “Se você tem um problema logístico tão grave quanto esse, diminui muito a renda das pessoas que trabalham no agro. O pequeno e o médio comerciante também têm seus negócios afetados, porque diminui a liquidez e o capital circulante. É até ruim falar, mas o risco é de uma quebradeira generalizada”, alertou.

Outro ponto levantado pelo presidente da COAPA é a perda de competitividade dos produtores. Com a capacidade de transporte reduzida, o fluxo de caminhões pode ficar abaixo do necessário para atender aos contratos de comercialização e ao envio de cargas aos mercados consumidores e de exportação. “Mesmo que a expedição ocorra com uma ou duas balsas, vai ficar em um ritmo bem inferior à necessidade. Isso vai gerar um impacto muito grande, inclusive na precificação dos grãos. Essa região pode perder toda a sua competitividade”, afirmou.