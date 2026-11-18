Investimento de R$ 110,7 milhões na TO-080 busca desafogar o tráfego pendular entre Palmas e o distrito de Luzimangues, mas eficiência real da requalificação dependerá do fim do sistema “pare e siga”

Por Redação / Portal Atitude

As obras de requalificação da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, na rodovia TO-080, atingiram 97,74% de execução financeira. O índice, confirmado pela última medição oficial, foi verificado pelo governador Wanderlei Barbosa durante vistoria técnica realizada nesta quarta-feira, 18. Orçado em R$ 110,7 milhões — valor já atualizado no contrato —, o projeto tem entrega definitiva prevista para o próximo mês.

Acompanhado de técnicos, o chefe do Executivo percorreu a nova ciclopassarela e fiscalizou os serviços de acabamento, iluminação e paisagismo. A estrutura é o principal elo rodoviário entre a capital, Palmas, e Luzimangues, distrito de Porto Nacional que registra forte expansão imobiliária e populacional nos últimos anos.

Atualmente, os motoristas que cruzam a ponte ainda enfrentam restrições impostas pelo sistema “pare e siga”. Durante a agenda, Barbosa argumentou que o escoamento já apresenta melhora visível, apesar das intervenções na pista. “Percebemos que, mesmo com o pare e siga, o fluxo de veículos melhorou e anda com mais rapidez. Luzimangues vai crescer e precisa desses investimentos para garantir a mobilidade nas duas direções”, declarou o governador.

O desafio além do cronograma

Embora o avanço físico e financeiro aponte para o cumprimento do prazo de dezembro, o verdadeiro teste de eficácia da obra começa apenas após a retirada completa dos bloqueios. Com o aporte superior a R$ 110 milhões, a requalificação da Ponte Siqueira Campos carrega a responsabilidade de resolver um gargalo histórico de mobilidade urbana na região metropolitana. A entrega da ciclopassarela e da nova iluminação atende a demandas antigas de segurança viária, mas a consolidação de Luzimangues como vetor de crescimento exigirá do Estado e dos municípios planejamento contínuo para que o novo fluxo não esbarre em outros pontos de estrangulamento nas vias de acesso à TO-080.