Encontro em Palmas foi marcado pela escuta das representantes do setor, que apresentaram sugestões para fortalecer a agricultura familiar, a economia solidária e o agroextrativismo no Tocantins

Por Redação

A secretária indicada por Vicentinho para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) a partir de 2027, Cássia Cayres, recebeu nesta terça-feira, 17, em Palmas, representantes da agricultura familiar para uma reunião de escuta e acolhimento de demandas e propostas voltadas ao fortalecimento do setor no Tocantins. O encontro também contou com a participação de Zelma Coelho, indicada para assumir a Secretaria de Estado da Comunicação.

Durante a reunião, as representantes apresentaram reivindicações específicas da agricultura familiar, além de uma proposta de organograma para a estrutura da Seagro na próxima gestão. As discussões também abordaram iniciativas relacionadas à economia solidária, ao agroextrativismo e à realização da Agrotins no próximo ano.

Entre as participantes esteve Marta Barbosa, coordenadora de gestores públicos da Economia Solidária, articuladora da Fiocruz e presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária. Também participou Socorro Berson, presidente da Associação de Agricultores Familiares e Agroextrativismo Raízes do APA Cantão, organização com 20 anos de atuação.

“Recebemos demandas e propostas que contribuem para pensar a futura gestão da Secretaria. A orientação do governador eleito Vicentinho é cuidar de todos os produtores, pequenos, médios e grandes, com uma gestão mais próxima, menos burocrática e que utilize a tecnologia para facilitar a vida de quem produz. Estamos neste momento de transição, ouvindo e acolhendo contribuições para fortalecer a agricultura do nosso Tocantins”, afirmou Cássia Cayres.

A reunião integra o processo de transição e aproximação da futura gestão com os diferentes segmentos do setor produtivo. O objetivo é ouvir quem vive a realidade da agricultura familiar, acolher contribuições e conhecer propostas que possam subsidiar o planejamento das ações da Secretaria a partir do próximo ano.