da redação

Uma servidora da Justiça Federal foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal, em Palmas, nesta terça-feira (17), durante uma investigação sobre o possível vazamento de informações sigilosas de processos judiciais.

Segundo as apurações, ela é suspeita de utilizar o acesso aos sistemas da Justiça para obter informações de investigações que envolviam o próprio marido, o sogro e o cunhado, todos investigados na Operação Boi de Papel, deflagrada em 2024. A servidora trabalha na secretaria da 4ª Vara Federal Criminal do Tocantins e é investigada por suspeita de violação de sigilo funcional e embaraço à investigação de organização criminosa.

De acordo com a investigação, registros de acesso aos sistemas judiciais apontaram consultas frequentes a processos que estavam sob segredo de Justiça. Um dos episódios envolve uma decisão sobre quebra de sigilo bancário que teria sido encontrada posteriormente na residência de uma investigada.

A apuração também identificou que um banco teria recebido antecipadamente uma comunicação sobre o afastamento de funcionários investigados, antes de a Polícia Federal ser oficialmente informada, o que pode ter comprometido as diligências.

A Operação Boi de Papel apura um suposto esquema de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro em financiamentos bancários com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), que teria movimentado cerca de R$ 94 milhões. O caso segue sob investigação e as suspeitas ainda deverão ser esclarecidas.