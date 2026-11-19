da redação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, nesta quinta-feira (19/11), a Operação Ratione Necandi, visando desarticular grupos criminosas que disputam domínio territorial e responsáveis por crimes violentos na capital tocantinense. As medidas judiciais são cumpridas em Palmas/TO, Porto Nacional/TO e Catalão/GO.

A ação conta com 180 policiais para cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas/TO. As ordens incluem buscas e o cumprimento de prisões preventivas em unidades penais de Palmas/TO e na Unidade Penal Regional Feminina de Catalão/GO, contra integrantes dos grupos criminosos ultraviolentas que já se encontram recolhidos.

A investigação teve origem em 2024, a partir da prisão em flagrante de um integrante de uma organização criminosa, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e uma pistola calibre .40. Exames de confronto microbalístico realizados no Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB/BNPB) comprovaram que o armamento era utilizado de forma compartilhada pelo grupo criminoso.

A FICCO/TO mapeou a estrutura, o fluxo financeiro, a cadeia de comando e o abastecimento bélico das duas organizações rivais, identificando lideranças responsáveis por homicídios retaliatórios, atentados em vias públicas e pela imposição de toques de recolher à população local, além de operadores de rotas interestaduais de entorpecentes, manipuladores de refino químico e redes de apoio logístico para guarda de armas.

A operação conta com a participação de equipes da Polícia Civil do Tocantins (DRACCO, DENARC e DEIC), da Polícia Militar do Tocantins (BOPE, COD, ROTAM, GOC, Força Tática e GRAER), da Polícia Penal do Tocantins (NOC e GOPE) e da Polícia Penal de Goiás.

Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, integração de organização criminosa armada e organização criminosa ultraviolenta com domínio social estruturado e controle territorial.

A FICCO/TO é composta pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal do Tocantins.