Por Redação

O deputado estadual reeleito Eduardo Fortes e a deputada estadual eleita Kátia Chaves visitaram, nesta quarta-feira (18), a Casa da Mãe Atípica, em Brasília, a primeira unidade do país dedicada ao acolhimento, à inclusão e ao apoio às famílias de pessoas com deficiência e neurodivergentes. A visita teve como objetivo conhecer de perto a estrutura e o funcionamento do projeto, vinculado à Secretaria da Mulher do Distrito Federal, e buscar referências para a implantação de políticas públicas semelhantes no Tocantins.

Durante a visita, Kátia Chaves ressaltou que a pauta foi uma das principais bandeiras defendidas durante a campanha eleitoral e que o propósito agora é transformar esse compromisso em realidade no estado. “Estamos em Brasília cumprindo várias agendas importantes e hoje nosso compromisso é na primeira Casa da Mãe Atípica do Brasil, ao lado do deputado Eduardo Fortes. São bandeiras que apresentamos durante a campanha e que queremos abraçar e levar para o Tocantins”, afirmou a parlamentar eleita.

O deputado estadual Eduardo Fortes destacou a importância do atendimento especializado e o impacto da iniciativa na vida das famílias.

“Sabemos da importância do atendimento às pessoas autistas e às famílias atípicas, tanto no Tocantins quanto em todo o Brasil. Estamos elaborando um projeto nesse sentido e viemos conhecer essa casa, que tem uma proposta muito importante de acolhimento, acompanhamento e suporte a essas pessoas e suas famílias”, declarou Fortes.

A visita representa mais um passo na construção de propostas voltadas às pessoas com deficiência, às pessoas autistas e suas famílias. A partir das experiências conhecidas em Brasília, Eduardo Fortes e Kátia Chaves pretendem reunir referências e buscar caminhos para desenvolver uma iniciativa no Tocantins, com atenção especial às mães atípicas, ampliando a rede de acolhimento, assistência e inclusão no estado.

Ascom