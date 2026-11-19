Durante reunião nesta quarta-feira (18), vereador Joatan de Jesus anunciou que pretende apresentar projeto de lei para reconhecer a associação como entidade de utilidade pública municipal; encontro também tratou da reserva de espaço para a imprensa externa.

Da Redação

A diretoria da Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM), acompanhada de representantes de veículos de imprensa, foi recebida por cerca de 20 vereadores na manhã desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Palmas. Durante o encontro, a entidade protocolou um ofício com três demandas institucionais voltadas ao fortalecimento dos veículos de comunicação e à melhoria das condições de trabalho da imprensa na capital.

A reunião foi conduzida pelo presidente da AVECOM, Alex Câmara, que, juntamente com outros integrantes da diretoria, apresentou aos parlamentares solicitações relacionadas ao reconhecimento da associação como entidade de utilidade pública municipal, à licitação de serviços de publicidade institucional da Câmara e à reserva de espaços para jornalistas que acompanham as atividades legislativas.

O encontro resultou em anúncios e compromissos dos parlamentares sobre as três pautas apresentadas pela entidade.

Vereador anuncia projeto de lei para reconhecer a AVECOM como entidade de utilidade pública

Uma das principais demandas apresentadas foi o reconhecimento da AVECOM como entidade de utilidade pública municipal, por meio de projeto de lei a ser apreciado pela Câmara.

Durante a reunião, o vereador Joatan de Jesus (PL) anunciou que pretende protocolar a proposta já na próxima sessão legislativa, atendendo à solicitação apresentada pela associação.

O reconhecimento é defendido pela AVECOM como uma forma de fortalecer sua representatividade institucional e valorizar o trabalho desenvolvido pelos veículos de comunicação do Tocantins.

O anúncio foi recebido como um primeiro encaminhamento positivo pela entidade. A proposta, no entanto, ainda precisará ser formalmente apresentada, tramitar pelas instâncias competentes e passar pela apreciação dos vereadores.

Marilon Barbosa anuncia licitação de R$ 500 mil para publicidade institucional

Outra demanda apresentada pela AVECOM diz respeito à realização de procedimento licitatório para contratação de agência de publicidade responsável pelos serviços de comunicação e distribuição de mídia institucional da Câmara Municipal de Palmas.

Durante o encontro, o presidente da Casa, vereador Marilon Barbosa (Republicanos), anunciou a previsão de abertura de uma licitação com valor estimado em R$ 500 mil para contratação de uma agência que ficará responsável pelos serviços publicitários do Legislativo municipal.

Marilon também solicitou celeridade nos encaminhamentos necessários para que o processo seja iniciado nos primeiros dias de retomada dos trabalhos legislativos em 2027.

A demanda apresentada pela AVECOM busca ampliar a discussão sobre a participação dos veículos de comunicação na divulgação das campanhas e ações institucionais da Câmara, observando critérios técnicos, transparência e as exigências legais aplicáveis à contratação e à distribuição de publicidade pública.

Primeira fileira do setor de imprensa deverá ser reservada aos veículos externos

A terceira solicitação da AVECOM trata da organização dos espaços destinados à imprensa dentro da Câmara Municipal de Palmas.

A associação pediu que a primeira fileira de cadeiras do setor de imprensa seja destinada exclusivamente aos profissionais de veículos de comunicação externos que comparecem ao Legislativo para realizar a cobertura das sessões e demais atividades parlamentares.

A reivindicação foi apresentada porque, atualmente, os assentos também são ocupados por assessores dos vereadores, situação que, segundo os representantes da entidade, dificulta a acomodação de jornalistas e profissionais de veículos externos.

Durante o encontro, também foi anunciada a destinação da primeira fileira para a imprensa externa, como encaminhamento à demanda apresentada pela associação.

A medida busca oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais responsáveis por acompanhar, registrar e divulgar as atividades legislativas à população.

Diretoria e representantes dos veículos participaram da reunião

Além do presidente da AVECOM, Alex Câmara, representante do Orla Notícias, participaram do encontro os integrantes da diretoria Ramon Macedo, do Jornal Sou de Palmas; Luzirene Azevedo, do Jornal Folha Capital; Jaciara Barros, do Portal Jaciara Barros; Tasso Antônio Cavalcante Passos, do Folha do Bico; Wibergson Estrela Gomes, do Jornal O Girassol; e Daniel Martinazzo, da RedeTV! Tocantins.

Também esteve presente José Valdemir Miranda, conhecido como Chumbinho, representante do Jornal O Coletivo.

A reunião reuniu representantes de diferentes segmentos da comunicação tocantinense e abriu espaço para o diálogo direto com os parlamentares sobre demandas relacionadas ao funcionamento e à valorização da imprensa.