ACIG elege Elizabeth Vieira dos Reis como primeira mulher presidente da entidade desde sua fundação, em 1973 Chapa “Inovação que Conecta” comandará a Associação Comercial e Industrial de Gurupi durante o biênio 2027/2028.

Por Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) elegeu, nesta quinta-feira (19), Elizabeth Vieira dos Reis como sua nova presidente. Ela será a primeira mulher a assumir a presidência da entidade desde sua fundação, em 1973, marcando um momento histórico para o associativismo empresarial de Gurupi.

A eleição foi realizada na sede da ACIG, das 8h às 17h, com a participação dos associados. A chapa única, denominada “Inovação que Conecta”, foi eleita para conduzir a entidade durante o biênio 2027/2028.

Elizabeth Vieira dos Reis, sócia fundadora da Lucre Contabilidade, terá como vicepresidente Marcus Vinicius Siqueira de Carvalho, sócio fundador da Certili

Certificação Digital.

Após o resultado da eleição, Elizabeth destacou o sentimento de responsabilidade e gratidão pela confiança recebida, além do compromisso de trabalhar pela aproximação dos empresários com a entidade.

“Eu me sinto com muita responsabilidade. Sei que terei que dar o máximo de mim. Tenho muito comprometimento e quero ver esta casa com a participação maciça dos nossos empresários. A minha maior felicidade foi a aceitação, uma votação expressiva, nenhum voto nulo. Tive o privilégio de ficar aqui na ACIG neste dia e pude receber os empresários. Gratidão à cidade de Gurupi. Não tenho palavras para agradecer aos empresários, pois a minha vida sempre foi ao lado deles”, declarou a presidente eleita, Elizabeth Vieira.

A eleição representa um novo capítulo na trajetória da ACIG, que, desde 1973, atua o fortalecimento do comércio, da indústria e do setor de serviços, contribuindo para o desenvolvimento empresarial de Gurupi e região.

“Comecei aqui na diretoria e agora assumo o desafio de ser vice-presidente.

Agradeço à Elizabeth, nossa presidente eleita, pelo convite para estar ao lado dela e contribuir com essa representatividade. Com certeza, vamos realizar um grande trabalho, porque trabalhar nós já trabalhamos e vamos continuar trabalhando por uma causa nobre, que é a nossa classe empresarial, a nossa cidade e o nosso comércio, agradeceu o vice-presidente eleito, Marcus Vinicius Carvalho.