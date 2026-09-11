Colinas: Após apoio de Ksarin a Vicentinho, prefeito Zé Nagru reafirma voto em Dorinha

da redação

O prefeito de Colinas do Tocantins, Zé Nagru, reafirmou apoio à candidatura de Professora Dorinha ao Governo do Tocantins. A declaração foi divulgada em vídeo nas redes sociais e ocorre após o ex-prefeito de Colinas e candidato a deputado, Ksarin, anunciar apoio a Vicentinho na disputa pelo Governo do Estado. Com o posicionamento, Zé Nagru reforça sua permanência ao lado de Dorinha e destaca a relação construída com a candidata e seu grupo político.

Na gravação, o prefeito justificou sua decisão destacando os benefícios e o apoio recebidos pelo município. “Não posso virar as costas a quem tanto ajudou Colinas”, afirmou Zé Nagru. O posicionamento movimenta o cenário político local e marca uma divisão entre lideranças que, até então, integravam o mesmo campo político, com Ksarin seguindo para o grupo de Vicentinho e o atual prefeito declarando apoio à candidatura de Dorinha.