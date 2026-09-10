Ex-prefeito Ksarin rompe com grupo de Dorinha e declara apoio a Vicentinho

da redação

O ex-prefeito e candidato a deputado Ksarin decidiu deixar o grupo político da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, e anunciou apoio ao candidato Vicentinho Júnior. A mudança ocorre em meio à movimentação dos grupos políticos para ampliar suas alianças e conquistar novos apoios para a disputa estadual.

Com a decisão, Ksarin passa a integrar o grupo que apoia Vicentinho na corrida pelo Governo do Estado. O movimento representa uma mudança de posicionamento político e acrescenta mais uma liderança à base do candidato tucano, que vem ampliando sua articulação em diferentes municípios do Tocantins durante a campanha. A movimentação também reforça a disputa por lideranças e bases eleitorais no interior do Estado.