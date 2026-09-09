Durante agenda em Gurupi, Vicentinho nega entrevista e vira as costas para jornalista

Por Wesley Silas

Durante agenda de campanha em Gurupi, o candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho, recusou-se a prestar entrevista ao Portal Atitude. O fato ocorreu, após convite da assessoria de Vicentinho, no momento em que a reportagem tentou entrevistá-lo sobre a recepção do eleitorado em uma caminhada e as expectativas para a inauguração de seu comitê eleitoral no município.

Ao ser abordado, o candidato alegou incômodo com questionamentos anteriores feitos pela equipe do portal a respeito do desdobramento de investigações da Polícia Federal. Em seguida, negou a entrevista e virou as costas para o jornalista Wesley Silas, profissional com mais de 30 anos de atuação na cobertura política do estado. Na negativa da entrevista ele justificou que a reportagem do Portal AtitudeTO teria distorcida suas falas e que teria sido “deselegante” com ele durante uma entrevista publicada no íntegra no AtitudeTO no dia 21 de agosto (LEIA A MATEMÁTICA E CONFIRA O VÍDEO COM A FALA DE VICENTINHO).

A situação se agrava diante outra fala de Vicentinho após uma coletiva em seu comitê quando seu assessor informou a presença do Portal AtitudeTO e que ele poderia reverter a fala; porém alegou que só daria entrevista”quando o Silas [jornalista do Portal] se retratasse”.

Entrevista que culminou a negativa:

Transparência e respeito ao leitor

A contestação do candidato referia-se a declarações prestadas por ele próprio em entrevista recente a um programa de rádio. O conteúdo em vídeo foi veiculado na íntegra pelo Portal Atitude, sem qualquer edição ou corte, garantindo ao público o acesso direto à fala do postulante. Caso a coordenação de campanha identificasse alguma irregularidade no material divulgado, o caminho adequado seria o acionamento da Justiça Eleitoral — procedimento que não foi adotado.