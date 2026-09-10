Professora Dorinha defende compromisso com trabalho e pede apoio integral à chapa governista em Palmas

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), realizou comício na noite de quarta-feira (9), no bairro Aureny III, em Palmas, para mobilizar a base aliada na reta final da campanha. Diante de apoiadores e lideranças regionais, a candidata enfatizou o compromisso de sua coligação com a gestão pública e conclamou o eleitorado a votar em todos os nomes indicados pela aliança majoritária e proporcional.

Projeção de bancada e apoio político

Durante o discurso, Professora Dorinha destacou a trajetória do grupo político e projetou a formação de uma ampla maioria no Legislativo caso seja eleita. A candidata afirmou ter expectativa de eleger as duas vagas em disputa para o Senado Federal, as oito cadeiras da bancada federal do estado e a maioria dos deputados na Assembleia Legislativa do Tocantins.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) também discursou no ato, ressaltando a convergência das candidaturas proporcionais em torno do palanque majoritário e citando dados internos de levantamentos eleitorais para demonstrar otimismo com o resultado das urnas.

Estrutura do evento e cumprimento de prazos

O ato político concentrou morares da região sul da capital, militantes e comércios ambulantes ao longo da Rua 46. O evento contou com a presença do candidato a vice-governador Atos Gomes (Republicanos), além dos candidatos ao Senado apoiados pela coligação — Ronaldo Dimas (Podemos), Eduardo Gomes (PL), Carlos Gaguim (União Brasil) e Eli Borges (Republicanos) —, prefeitos e candidatos às vagas proporcionais. Para atender às exigências da legislação eleitoral quanto ao limite de horário de carreatas e comícios, os pronunciamentos das lideranças foram encurtados, permitindo o encerramento das atividades antes das 22 horas.

Cenário eleitoral

A estratégia de pedir voto casado para toda a chapa reflete a tentativa da candidatura majoritária de garantir governabilidade futura e demonstrar coesão interna diante do eleitorado. No entanto, a projeção de dominar a totalidade das vagas federais e a maioria do legislativo estadual sinaliza um discurso de força que visa conter o avanço da oposição na reta final, embora a transferência efetiva de votos dependa da capacidade de alinhamento das bases regionais até o dia da votação.