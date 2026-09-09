Professora Dorinha garante segurança fiscal para frigoríficos e agenda para abrir novos mercados à carne tocantinense

Em reunião com o Sindicarnes, candidata assegurou previsibilidade tributária, fortalecimento da produção e atuação internacional para ampliar as exportações do setor

Por Redação

Candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) garantiu aos representantes da indústria de carnes uma política de incentivos com regras claras e previsíveis, apoio ao fortalecimento da cadeia pecuária e atuação direta da gestão estadual para abrir novos mercados à produção tocantinense. Os compromissos foram assumidos durante reunião com o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Tocantins (Sindicarnes), liderado pelo presidente Oswaldo Stival.

O setor apresentou como principais gargalos a redução da oferta de animais para abate, a escassez de matrizes, a saída de gado para outros estados e a perda de competitividade em relação a unidades da Federação que oferecem condições mais favoráveis à indústria. Segundo os representantes, há plantas frigoríficas no Tocantins operando atualmente com menos de 70% de sua capacidade.

Dorinha assegurou que o Estado terá uma política fiscal estável e competitiva, construída em diálogo permanente com o setor produtivo. A candidata defendeu que incentivo precisa resultar em investimento, ampliação das plantas, geração de empregos e compra de animais produzidos no próprio Tocantins. Também garantiu uma política integrada entre pecuaristas e frigoríficos para aumentar a produção e reduzir a saída de animais sem processamento.

“O empenho do Estado para termos uma política que incentive a ampliação dos negócios e o fortalecimento dessa indústria será permanente. Temos muito claro a importância do agro, da pecuária e da indústria da carne para o Tocantins”, ressaltou a candidata após a reunião. Em 2025, conforme os dados oficiais do sistema do governo federal para transações comerciais internacionais, o Tocantins exportou mais de 135 mil toneladas de carne bovina e derivados por US$ 659 milhões. Já a produção total do Estado por ano é estimada em torno de 400 mil toneladas.

Plano de governo contempla pedidos do setor

As reivindicações encontram respaldo direto no plano de governo da candidata, que estabelece como diretriz elevar a produtividade e a competitividade das cadeias de proteína animal, ampliar a rastreabilidade e a certificação sanitária, modernizar agroindústrias e aumentar a exportação de carne bovina com abertura e diversificação de mercados. O documento também prevê missões empresariais, promoção comercial internacional e atração de investimentos para as cadeias estratégicas do Estado.

Dorinha também garantiu atuação do governo para ampliar a presença da carne tocantinense no mercado europeu. A proposta é organizar missões comerciais com frigoríficos e pecuaristas, aproximar a produção estadual de importadores, distribuidores e investidores e transformar a abertura de mercados em política permanente. A estratégia, segundo a candidata, será fazer o Tocantins produzir mais, industrializar mais dentro do Estado e vender sua carne para mercados de maior valor agregado.