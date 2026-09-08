Professora Dorinha leva comício da majoritária à Baixada do Aureny III, em Palmas

Encontro nesta quarta-feira, 9, às 19h, terá a presença de Atos Gomes, Eduardo Siqueira Campos e Wanderlei Barbosa

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), participa nesta quarta-feira, 9, de um grande comício da chapa majoritária na Baixada do Aureny III, região sul de Palmas. A programação começa às 19h, na Rua 46, entre as quadras 97 e 98.

Também estarão presentes o candidato a vice-governador Atos Gomes (Republicanos), o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e os candidatos ao Senado Eduardo Gomes (PL), Carlos Gaguim (União Brasil), Eli Borges (Republicanos) e Ronaldo Dimas (Podemos).

A agenda reúne os principais nomes do grupo político que apoia a candidatura da Professora Dorinha ao Governo do Estado e marca mais uma mobilização da campanha na região sul de Palmas.