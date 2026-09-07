“Independência é compromisso diário”: Coronel Barbosa destaca legado na PMTO e defende um Brasil mais seguro e um Tocantins mais forte

Por Redação

Ex-comandante-geral da Polícia Militar, candidato a deputado federal pelo União Brasil ao lado da candidata ao governo Professora Dorinha, afirma que pretende levar para Brasília a experiência de quem comandou a segurança pública do Tocantins entre 2022 e março de 2026

No 7 de Setembro, data em que o Brasil celebra 204 anos de sua Independência, o Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça propõe uma reflexão que vai além das comemorações. Para ele, ser patriota é também assumir, todos os dias, a responsabilidade de trabalhar pelo país, defender sua população e construir condições para que cada estado tenha segurança e oportunidade de desenvolvimento.

Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins entre 2022 e março de 2026 e candidato a deputado federal, Barbosa apresenta a experiência acumulada no comando da corporação como uma das principais credenciais para sua nova missão: representar o Tocantins na Câmara dos Deputados.

“Amar o Brasil é servir ao seu povo. É defender a liberdade, garantir segurança para quem vive na cidade e no campo e trabalhar para que as pessoas tenham oportunidade de produzir, crescer e viver com dignidade”, afirma.

Durante sua passagem pelo comando da PMTO, a corporação recebeu investimentos expressivos para ampliar sua capacidade operacional. Entre os números já consolidados estão 3.190 novos armamentos e mais de 1 milhão de munições, além de milhares de equipamentos utilizados no treinamento e nas atividades de segurança.

Foram adquiridas 2.752 pistolas calibre 9 mm, 140 carabinas calibre 5,56 mm, 40 pistolas calibre .40 e 258 espingardas calibre 12. A corporação também recebeu 1.033.214 munições, além de 8.602 itens de material químico, 974 kits de armas de incapacitação neuromuscular, 6.500 alvos para instrução e treinamento e centenas de kits de Atendimento Pré-Hospitalar Tático.

Para Barbosa, os números traduzem uma política de fortalecimento da estrutura policial e, principalmente, de proteção de quem está na linha de frente.

“Não existe segurança pública forte sem uma polícia preparada. O policial precisa ter equipamento, tecnologia, treinamento e condições para cumprir sua missão e proteger a população”, destaca.

A modernização alcançou também o interior do Estado. A Patrulha Rural foi fortalecida com viaturas adequadas para áreas de difícil acesso, equipamentos, armamento e conectividade por internet via satélite em regiões sem cobertura convencional. O cadastro e o georreferenciamento de propriedades rurais também foram ampliados, aproximando a Polícia Militar de produtores e comunidades.

A estratégia buscou fazer a segurança chegar onde a distância muitas vezes dificulta a presença do poder público.

“Quem vive na zona rural tem o mesmo direito à segurança de quem mora nos grandes centros. O Tocantins é grande e precisamos usar tecnologia, inteligência e planejamento para proteger todo o nosso território”, afirma.

Entre os marcos do período está ainda o fortalecimento das unidades especializadas, como o Grupamento Aéreo, GIRO, Patrulha Rural e Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A incorporação do helicóptero Esquilo B2 – Graer 03 ampliou a capacidade da PMTO para apoio aéreo, patrulhamento, operações e deslocamentos estratégicos. No setor ambiental, convênios com a iniciativa privada somaram R$ 900 mil em repasses para ações de fiscalização e controle ambiental.

A gestão também ficou marcada por operações de grande mobilização e pela integração entre as forças de segurança. A PMTO participou de ações como Cidade Blindada, Escudo, Canguçu, Entre-Rios e Fumus Liber, reunindo diferentes unidades e instituições no enfrentamento à criminalidade.

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Penal, guardas municipais e outros órgãos atuaram conjuntamente em diferentes operações.

Para Barbosa, a integração é indispensável diante da evolução do crime organizado.

“Não podemos combater uma criminalidade cada vez mais organizada com instituições trabalhando de forma isolada. Precisamos compartilhar inteligência, tecnologia, informação e capacidade operacional”, defende.

A valorização dos policiais militares também esteve entre as prioridades. Nos ciclos promocionais de 2023, 2024 e 2025, foram realizadas pelo menos 2.793 promoções. No mesmo período, mais de 2.900 Medalhas de Tempo de Serviço foram concedidas a oficiais e praças com 10, 20 e 30 anos de carreira, além das Medalhas Tiradentes, principal honraria da Polícia Militar do Tocantins.

“Valorizar o policial é reconhecer quem coloca a própria vida em risco para proteger a sociedade. Uma instituição forte começa pelas pessoas que fazem essa instituição funcionar”, afirma.

A atuação social também ganhou espaço durante o período. O fortalecimento do Batalhão Futebol Clube transformou o esporte em uma das iniciativas de aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade.

O projeto avançou nas categorias de base, conquistou o heptacampeonato estadual Sub-15 e o título estadual Sub-20 e alcançou um feito histórico: pela primeira vez, o clube representou o Tocantins na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha.

Para Barbosa, o resultado mais importante está além dos troféus.

“O esporte abre portas. Ele ensina disciplina, cria oportunidades e ajuda a afastar nossos jovens da vulnerabilidade. É também uma forma de construir segurança antes que o problema aconteça”, ressalta.

A gestão também ampliou a articulação institucional em busca de recursos. Um portfólio preliminar de convênios federais identificado no período alcança R$ 35,6 milhões, envolvendo investimentos em mobilidade, infraestrutura, equipamentos, armamentos e tecnologia. O levantamento ainda está sendo detalhado para individualizar os valores efetivamente celebrados e executados durante o período de comando.

É esse conhecimento da realidade da segurança pública e da administração de recursos que Barbosa afirma querer levar para Brasília.

Como deputado federal, pretende defender o fortalecimento das polícias estaduais, ampliar a participação da União no financiamento da segurança pública e buscar investimentos em tecnologia, inteligência, equipamentos, formação e estrutura.

A agenda inclui ainda o enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas, o reforço da segurança nas regiões de fronteira e divisas e uma maior integração entre União, estados e municípios.

Mas a proposta do candidato vai além da segurança.

Barbosa defende que o Tocantins precisa ocupar um espaço maior nas decisões nacionais e transformar suas potencialidades em desenvolvimento. Agronegócio, turismo, logística, produção e riquezas naturais estão entre os setores que, segundo ele, precisam receber mais atenção e investimentos.

A ideia é trabalhar pela melhoria da infraestrutura, fortalecimento das regiões do interior, segurança rural, turismo e atração de investimentos.

“Não quero ir para Brasília apenas para falar de segurança. Quero levar a voz do Tocantins. Quero defender nossas regiões, quem produz, quem empreende, quem trabalha e quem precisa de um Estado presente”, afirma.

Neste 7 de Setembro, Barbosa resume sua visão em uma frase: a independência de um país também se constrói todos os dias.

Para ele, um Brasil forte precisa de segurança, instituições fortalecidas, profissionais valorizados e estados capazes de participar das grandes decisões nacionais.

E o Tocantins, afirma, precisa estar no centro dessas decisões.

“Um Brasil forte precisa de estados fortes. E um Tocantins forte precisa ser ouvido, respeitado e representado. Minha trajetória na Polícia Militar me ensinou que resultado exige trabalho, planejamento, disciplina e coragem para enfrentar desafios. É essa experiência que quero colocar a serviço do Tocantins em Brasília”, conclui Barbosa.