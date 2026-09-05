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sábado, 5 setembro

Política

Candidata Luana Nunes reúne apoiadores em Figueirópolis

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

A candidata Luana Nunes cumpriu agenda em Figueirópolis na noite desta sexta-feira, 04 de setembro, e participou de uma reunião na casa da Samara Sousa Maciel, que recebeu lideranças, apoiadores e moradores do município.

Durante o encontro, a candidata apresentou suas propostas e ouviu as demandas da comunidade, reforçando o compromisso de trabalhar por Figueirópolis e pela região sul do Tocantins.O encontro marcou mais um momento de diálogo e mobilização da campanha no interior do estado.

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