Candidata Luana Nunes reúne apoiadores em Figueirópolis

da redação

A candidata Luana Nunes cumpriu agenda em Figueirópolis na noite desta sexta-feira, 04 de setembro, e participou de uma reunião na casa da Samara Sousa Maciel, que recebeu lideranças, apoiadores e moradores do município.

Durante o encontro, a candidata apresentou suas propostas e ouviu as demandas da comunidade, reforçando o compromisso de trabalhar por Figueirópolis e pela região sul do Tocantins.O encontro marcou mais um momento de diálogo e mobilização da campanha no interior do estado.