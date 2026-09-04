Dorinha promete concluir Hospital Geral de Gurupi e coloca saúde no centro de projeto para o Tocantins

da redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, afirmou durante agenda política em Gurupi que pretende garantir a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG) caso seja eleita. A declaração ocorreu em um encontro que reuniu lideranças políticas, apoiadores e moradores da cidade. Dorinha destacou que a saúde estará entre as prioridades de sua gestão e afirmou que dará continuidade aos investimentos necessários para que o hospital seja concluído e entre efetivamente em funcionamento.

Segundo a candidata, o governador Wanderlei Barbosa deverá deixar a obra em estágio avançado, cabendo à próxima administração assegurar a conclusão do projeto.

Durante o discurso, Dorinha também defendeu maior participação de representantes políticos na destinação de recursos para Gurupi e afirmou que a cidade merece atenção permanente.

A candidata lembrou que já destinou cerca de R$ 85 milhões ao município por meio de sua atuação parlamentar e disse que pretende manter a parceria com a prefeita Josi Nunes, além de contar com o apoio da bancada federal para ampliar os investimentos.

Ao falar sobre o HGG, Dorinha reforçou que a unidade representa uma demanda estratégica para a saúde da região sul do Tocantins e que a conclusão do hospital será tratada como compromisso de governo.