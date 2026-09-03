Eduardo Fortes amplia roteiro fora do reduto Sul e mantém campanha em ritmo de disputa aberta

Por Wesley Silas Deputado estadual e candidato à reeleição pelo Republicanos, Eduardo Fortes cumpriu, entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2), compromissos de campanha em Palmas, Barrolândia e Talismã. Os encontros com lideranças, moradores e apoiadores fazem parte de um roteiro que, nas últimas semanas, alcançou municípios de várias regiões do Estado — movimento que a campanha mantém mesmo com a base eleitoral concentrada no Sul, onde o parlamentar foi o deputado estadual mais votado de Gurupi em 2022, com 10.431 votos no município.

Palmas: duas reuniões na capital

Na noite da terça-feira (1º), Eduardo Fortes participou de duas reuniões em Palmas. Nos encontros, apresentou um balanço do mandato e citou ações destinadas a diferentes regiões do Estado. “Estamos presentes, ouvindo e conversando com as pessoas”, afirmou.

A apoiadora Luciene Dantas, moradora da capital, disse que a atuação do parlamentar ultrapassa o reduto eleitoral. “Ele trabalha não só pela região dele, mas também por Palmas e por todo o Tocantins, por meio dos projetos sociais de assistência às pessoas”, declarou.

Barrolândia e Talismã na quarta-feira

No dia seguinte (2), a agenda começou em Barrolândia, com reuniões em residências de lideranças locais. À noite, em Talismã, um encontro com o prefeito Flávio Cristo Reis reuniu apoiadores. O prefeito citou o acompanhamento do parlamentar ao município durante o mandato. “Eduardo tem demonstrado presença e compromisso com Talismã, acompanhando de perto as necessidades do município e contribuindo, por meio de seu trabalho parlamentar e das emendas destinadas, para ações que beneficiam a população”, afirmou.

O candidato disse que a campanha é a continuidade do trabalho iniciado no mandato. “Tenho procurado estar presente, ouvir as pessoas e trabalhar para que as demandas dos municípios sejam atendidas. É esse trabalho que quero continuar realizando em favor do Tocantins”, destacou.

Base consolidada, roteiro ampliado

A força eleitoral de Eduardo Fortes está concentrada no Sul do Estado. Além dos 10.431 votos obtidos em Gurupi em 2022, o nome do parlamentar é associado a projetos sociais com atuação em diversos municípios, como a Casa de Apoio e o Sopão Solidário. Ainda assim, a agenda recente prioriza municípios fora desse eixo, o que indica que a campanha não trata a reeleição como definida.

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