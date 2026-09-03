Com críticas ao governo do PT, Ataídes defende projeto de oposição para o Tocantins

Por Wesley Silas

Em posicionamento voltado para a disputa do Governo do Tocantins, o pré-candidato Ataídes Oliveira (Novo) defendeu a união das forças de direita no estado como estratégia para fortalecer a oposição ao governo federal. O ex-senador argumenta que o cenário econômico nacional, marcado por juros elevados e restrições de crédito, impacta diretamente os setores produtivos tocantinenses, como o agronegócio e o comércio.

Impacto da economia nacional no cenário estadual

Segundo Ataídes Oliveira, a conjuntura econômica do país atinge de forma imediata o empresariado e os produtores locais. Ele aponta que o aumento no custo do crédito e o endividamento têm gerado dificuldades operacionais para micro, pequenas e médias empresas, além de registrar um incremento nos pedidos de recuperação judicial no setor agropecuário.

Durante sua trajetória no Senado Federal, o político integrou a base que atuou pelo impeachment do governo do PT em 2016. Na avaliação do pré-candidato, o projeto administrativo para o Tocantins deve focar em responsabilidade fiscal, atração de investimentos e proteção aos geradores de emprego, posicionando-se em oposição direta aos aliados da gestão federal no âmbito estadual.

Alinhamento com a disputa presidencial e polarização

A postura do candidato do partido Novo ocorre em um contexto de polarização nacional acirrada. Pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República indicam um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Diante dessa paridade nas sondagens eleitorais, a mobilização da base conservadora e liberal no Tocantins é vista pela candidatura como um fator decisivo para a construção dos panorama regional e nacional.

A relevância do voto da direita na eleição estadual

A estratégia de Ataídes Oliveira reflete a relevância do eleitorado de direita na formação do mapa político do Tocantins. Com a disputa presidencial dividida de maneira equilibrada, a capacidade de unir as correntes conservadoras no estado pode definir não apenas os rumos do governo estadual, mas também a composição das bancadas no Congresso Nacional. A associação direta dos problemas econômicos locais à gestão federal serve como um eixo central para atrair o eleitorado alinhado à pauta liberal e de oposição, tornando o peso do voto conservador tocantinense um elemento crítico na definição do pleito.