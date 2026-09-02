Valdemiro Santiago declara apoio à reeleição de Filipe Martins

da redação

O deputado federal Filipe Martins (PL-TO) recebeu uma manifestação de apoio do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. A declaração reforça a candidatura de Martins à reeleição e representa uma nova adesão de uma liderança religiosa de alcance nacional ao projeto político do parlamentar tocantinense. Segundo a publicação, Valdemiro também reconheceu a atuação de Filipe Martins durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

Ao comentar o apoio, Filipe Martins afirmou que a declaração representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do mandato. O deputado destacou entre suas prioridades a defesa da família e dos valores cristãos e disse que pretende continuar levando demandas dos municípios do Tocantins para Brasília. A manifestação ocorre no contexto da preparação para as eleições de 2026, quando Martins busca permanecer no Congresso Nacional representando o estado.