Quando o tratamento fica longe de casa: proposta de Eduardo Fortes prevê Casas de Apoio em Barretos e Araguaína

Por trás dos mais de 45 mil atendimentos somados nas unidades de Gurupi e Palmas está uma realidade conhecida por milhares de famílias: a necessidade de deixar a própria cidade para tratar uma doença grave. É para reduzir esse desgaste que a proposta prevê a implantação de Casas de Apoio em Barretos (SP) e Araguaína, seguindo o modelo da Casa de Apoio Nova Esperança, com parceria com o Governo do Estado no caso de Barretos. O objetivo é garantir que pacientes e acompanhantes tenham acolhimento, alimentação e estrutura enquanto permanecem longe de casa durante o tratamento.

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos), candidato à reeleição, propõe a implantação de Casas de Apoio em Barretos (SP) e Araguaína para acolher pacientes e acompanhantes que precisam se deslocar de suas cidades em busca de atendimento e tratamento de saúde. Em Barretos, a proposta prevê parceria com o Governo do Estado. A medida integra a plataforma de campanha do parlamentar e busca reduzir o desgaste de famílias que enfrentam doenças graves longe de casa.

Parceria com o Governo do Estado

Em Barretos, referência nacional no tratamento oncológico, a unidade seria viabilizada por meio de parceria com o Governo do Estado. Em Araguaína, segunda maior cidade do Tocantins, a proposta segue o mesmo modelo de acolhimento.

Modelo da Casa de Apoio Nova Esperança

A iniciativa tem como referência a Casa de Apoio Nova Esperança, administrada pela ASEFAFTO, que mantém unidades em Gurupi e Palmas. A unidade de Gurupi, inaugurada em 10 de fevereiro de 2023, registrou mais de 30 mil atendimentos em 2025. A de Palmas completou um ano em 12 de agosto e contabilizou mais de 15 mil atendimentos no período.

Além do acolhimento, as unidades oferecem quatro refeições diárias. A proposta é levar o modelo a outras regiões, com estrutura, cuidado e dignidade às famílias que precisam permanecer longe de suas cidades durante tratamentos de saúde.

“Quem precisa cuidar da saúde também precisa de acolhimento. Nossa proposta é ampliar esse apoio e estar mais perto das famílias”, afirmou Eduardo Fortes.

Mais de 45 mil atendimentos somados