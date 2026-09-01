Vorcaro diz a Moraes ter “gratidão” por toda a vida

Mensagem foi enviada pelo banqueiro ao contato do ministro do STF, segundo dados analisados pela Polícia Federal

Por Redação

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter “gratidão” por toda a vida e disse que família, funcionários, parceiros e amigos tinham uma “dívida” com o magistrado e a família dele.

A mensagem foi enviada por WhatsApp em 14 de novembro de 2025 e aparece em uma imagem incluída no relatório da Polícia Federal. O documento identifica o número que recebeu o texto como o contato salvo no celular de Vorcaro como “Alexandre de Moraes BRASILIA”.

“Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros e amigos que dependem de nós tem uma dívida contigo e com sua família. Muito obrigado por tudo”, escreveu Vorcaro.

Na sequência, o banqueiro afirmou que pretendia “continuar na pegada” para conseguir concluir o que estava em andamento e encerrou a mensagem com uma referência a Deus.

A PF incluiu o registro no conjunto de evidências extraídas do celular de Vorcaro e analisadas após a quebra do sigilo determinada pelo ministro André Mendonça.

Fonte: Correio Braziliense