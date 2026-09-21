Polícia mantém esperança de pouso forçado de helicóptero desaparecido com cantor Rick Sollo

da redação

As autoridades de resgate e salvamento de Santa Catarina empenhadas nas buscas pelo helicóptero em que estava Rick Sollo, da dupla com Renner, nesta segunda-feira (21/9), trabalham com a possibilidade de que a aeronave tenha sido obrigada a realizar um pouso forçado.

O helicóptero em questão é um Bell 430, matrícula PP-MGR. O modelo conta com um (Transmissor Localizador de Emergência (ELT), acionado automaticamente em caso de forte impacto, como uma queda. Não há informações de que o equipamento tenha entrado em operação.

Equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, em terra e no ar, foram enviadas ao ponto da última comunicação registrada da tripulação, por volta das 13h, na região de Urubici, na Serra catarinense. “Nós seguimos com as buscas, estamos levantando informações […] e confiantes quanto à localização da aeronave e da tripulação bem”, disse um porta-voz da PM à Record.

Além das autoridades de Santa Catarina, duas aeronaves com alta tecnologia para busca e salvamento de pessoas estão sendo utilizadas para auxiliar nas operações.

A princípio, a operação realizada é de busca e resgate. Não há informações de que a aeronave em que estava Rick Sollo tenha caído. Além dele, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker dele e o piloto.