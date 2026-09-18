Eleições 2026 no Tocantins já somam pelo menos 19 pesquisas com problemas, suspensões ou questionamentos na Justiça

Exata.Go aparece com punições e sanções em quatro levantamentos e já teve duas multas que, juntas, totalizam de R$ 106 mil mil

Por Redação

As eleições de 2026 no Tocantins já acumulam pelo menos 19 pesquisas eleitorais diferentes que passaram por problemas, impugnações ou algum tipo de questionamento judicial. A contagem considera cada registro de pesquisa apenas uma vez, mesmo quando o mesmo levantamento gerou dois ou mais processos. Nem todos os 19 casos, porém, significam que a Justiça reconheceu irregularidade: há pesquisas suspensas apenas liminarmente, outras posteriormente liberadas e parte delas envolve pedidos de fiscalização e abertura dos dados. Levantamento publicado ainda em maio já contabilizava oito pesquisas suspensas em algum momento do processo eleitoral.

A Exata.Go concentra quatro levantamentos atingidos por decisões judiciais e duas multas de R$ 53 mil cada (R$ 106 mil no total). As pesquisas TO-01693/2026 e TO-06645/2026 foram declaradas não registradas e tiveram a divulgação proibida; a TO-04465/2026 também acabou barrada por descumprimento do prazo para complementação das informações da amostra. O quarto caso é a TO-06595/2026, que previa nada menos que 22.820 entrevistas presenciais em 54 municípios, em seis dias, por R$ 10 mil e teve a divulgação definitivamente proibida após questionamentos sobre custo, metodologia e documentação.

A ampliação da busca encontrou ainda três levantamentos da Lucro Ativo que chegaram à Justiça. Outros casos tiveram consequências relevantes. O Veritá aparece em três pesquisas: a TO-06700/2026 foi declarada irregular e multada; a TO-06717/2026 teve a divulgação suspensa por indícios de falhas metodológicas; e a TO-03766/2026 chegou a ser suspensa, mas o registro foi posteriormente cancelado pelo próprio instituto e o processo terminou sem julgamento do mérito. Também entraram nessa relação a TO-09426/2026, da Seta, suspensa antes de o registro ser cancelado; a TO-02299/2026, da Real Time Big Data, suspensa com multa de R$ 53,2 mil; e a TO-01785/2026, da Nexus, cuja divulgação foi barrada liminarmente por falhas apontadas no tratamento de recusas e na definição da variável econômica.

Os demais levantamentos exigem a mesma distinção: não há decisão reconhecendo que todos sejam irregulares. A TO-04463/2026, do Paraná Pesquisas, teve irregularidade material reconhecida por efeito de ancoragem e divulgação proibida; a TO-07488/2026, do INDITEPP, teve divulgação suspensa liminarmente. Já a TO-08826/2026, da Brasil Consultoria/VR Skala, foi submetida à abertura dos dados para auditoria; e as pesquisas TO-09146/2026, da Promotion, TO-08421/2026, do Correio do Povo, e TO-03623/2026, do Vox Tocantins, também foram alvo de medidas ou questionamentos judiciais relacionados à fiscalização dos dados. No caso do Vox, o pedido de suspensão da pesquisa foi rejeitado, embora posteriormente tenha havido ordem de acesso aos dados brutos.

As 19, de forma resumida

• TO-01693/2026 — Exata.Go: não registrada; divulgação proibida e multa.

• TO-06645/2026 — Exata.Go: não registrada; divulgação proibida.

• TO-04465/2026 — Exata.Go: dados da amostra fora do prazo; divulgação proibida.

• TO-06595/2026 — Exata.Go: custo, metodologia e documentação questionados; divulgação proibida.

• TO-06700/2026 — Veritá: cronograma/declaração do estatístico; irregular e multa.

• TO-07488/2026 — INDITEPP: divulgação suspensa liminarmente.

• TO-04463/2026 — Paraná Pesquisas: efeito de ancoragem; irregular e divulgação proibida.

• TO-08826/2026 — Brasil/VR Skala: abertura dos dados para auditoria.

• TO-09146/2026 — Promotion: entrega de planilhas e acesso à coleta.

• TO-08421/2026 — Correio do Povo: dados e planilhas submetidos à fiscalização.

• TO-03623/2026 — Vox Tocantins: questionada; suspensão negada e dados submetidos à fiscalização.

• TO-07413/2026 — Lucro Ativo: não registrada; divulgação proibida e multa.

• TO-09810/2026 — Lucro Ativo: fonte de dados insuficientemente especificada; divulgação proibida.

• TO-09869/2026 — Lucro Ativo: duas perguntas para governador tiveram divulgação suspensa.

• TO-03766/2026 — Veritá: suspensa; registro cancelado e processo extinto.

• TO-06717/2026 — Veritá: falhas metodológicas apontadas; divulgação suspensa.

• TO-09426/2026 — Seta: suspensa; instituto cancelou o registro e processo foi extinto.

• TO-02299/2026 — Real Time Big Data: irregularidade documental; suspensão e multa.

• TO-01785/2026 — Nexus: omissões metodológicas; divulgação suspensa liminarmente.