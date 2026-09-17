Maioria dos vereadores de Gurupi declara apoio à candidatura de Carlos Gaguim ao Senado

Por Wesley Silas
O deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) consolidou o apoio da maioria dos integrantes da Câmara Municipal de Gurupi para a sua pré-candidatura ao Senado Federal. A aliança reúne parlamentares tanto da base governista quanto da oposição no município.
Entre os vereadores que declararam adesão ao projeto político de Gaguim estão André Caixeta (PSB), Pedro Morais (PDT), Romildo Santos (PDT), Rodrigo Maciel (PSD), Mário César (UB), Marílis Fernandes (PDT) e Débora Ribeiro (Republicanos).
De acordo com interlocutores do parlamentar, dos 17 vereadores que compõem o legislativo gurupiense, apenas Walter Coelho (Republicanos) e Colemar da Saborelle (Podemos) não declararam apoio à sua candidatura.
Relevância dos apoios locais na disputa estadual
A construção de bases sólidas nos principais colégios eleitorais do estado é um passo estratégico fundamental para os postulantes ao Senado. Gurupi, como o terceiro maior município do Tocantins e polo econômico da região sul, desempenha papel decisivo na composição do quadro eleitoral estadual. A conquista de capilaridade entre as lideranças comunitárias e vereadores locais busca garantir presença nas bases eleitorais e articulação direta com a população regional.
Coalizão ampla
A adesão expressiva dos vereadores de Gurupi demonstra a capacidade de articulação de Carlos Gaguim ao construir uma coalizão ampla, superando divisões partidárias locais entre situação e oposição. No entanto, o sucesso dessa estratégia dependerá da conversão do apoio das lideranças políticas em votos efetivos nas urnas, em um cenário estadual que se projeta altamente competitivo para as duas vagas ao Senado Federal.