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quarta-feira, 16 setembro

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Professora Dorinha inicia roteiro em Gurupi e outras três cidades com reuniões, caminhada e encontro com empresários da ACIG

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Programação passa por Porto Nacional, Gurupi, Arraias e Dianópolis, com encontro na Acig, caminhada das mulheres e reuniões com moradores e lideranças. “O encontro será uma oportunidade para ouvir propostas, apresentar demandas do setor produtivo e conversar sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento de Gurupi e do Tocantins”, informou a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG.

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), terá compromissos em Porto Nacional, Gurupi, Arraias e Dianópolis entre esta quarta-feira, 16, e sábado, 19. A programação prevê reuniões com moradores e lideranças, encontro com o setor empresarial e caminhadas.

Nesta quarta-feira, 16, Dorinha participa de reunião em Porto Nacional, às 19h30, na Rua Parnaíba, Vila Nova, próximo ao Cras União.

Na quinta-feira, 17, a candidata passa por Gurupi. Às 15h30, reúne-se com representantes da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), na Rua 3, esquina com a Avenida Mato Grosso, no Setor Central. Às 16h, participa da Caminhada das Mulheres, com concentração na Praça Santo Antônio, em frente à Prefeitura. A programação termina às 19h, com uma grande reunião na Avenida Beira Rio, em frente ao Parque Mutuca.

Sudeste do Tocantins

Na sexta-feira, 18, Dorinha segue para Arraias, onde participa de reunião às 19h, no Setor Buritizinho.

No sábado, 19, a agenda será em Dianópolis. A candidata participa de caminhada final da tarde, com concentração na Praça Professor Liberato Póvoa. Às 19h, participa de reunião na Praça Ana Valente.

Os compromissos dão sequência às agendas eleitorais de Dorinha pelo interior do Tocantins. A campanha também tem realizado caminhadas voltadas à participação feminina em diferentes municípios nas últimas semanas.

Agenda

16/09 – Porto Nacional
Reunião, às 19h30

17/09 – Gurupi
Reunião com a Acig, às 15h30; Caminhada das Mulheres, às 16h; reunião da majoritária, às 19h

18/09 – Arraias
Reunião da majoritária, às 19h

19/09 – Dianópolis
Caminhada, às 17h; reunião, às 19h

Texto: Jéssica Sá
Fotos: G Félix Rocha

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