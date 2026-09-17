“Não sou perseguidor, apoio quem escolhe Cariri”, afirma Tetin; Janad assume compromisso com moradias populares

Por Redação

Em reunião lotada na Rua Julieta, prefeito pediu R$ 500 mil para habitação e candidata respondeu que pretende destinar um valor ainda maior para construção de casas no município

“Não sou perseguidor e apoio quem escolhe Cariri”. A declaração do prefeito Tetin marcou a reunião realizada na noite desta quinta-feira, 17, na Rua Julieta, em Cariri do Tocantins. Diante de um público que lotou o local, o gestor defendeu suas escolhas políticas e aproveitou a presença da candidata a deputada federal Janad Valcari para colocar uma demanda diretamente na mesa: recursos para a construção de casas populares.

O encontro reuniu vereadores, lideranças políticas, apoiadores e moradores e teve como um dos principais momentos o pedido feito por Tetin para que Janad, caso eleita, destine pelo menos R$ 500 mil para investimentos em habitação no município já no próximo ano.

“Em época de política a cidade fica dividida, e eu entendo que isso faz parte da democracia. Mas, diferente de outras pessoas que usam o palanque para atacar, eu estou aqui, minha deputada, para fazer um pedido pelo nosso povo. Eu sou prefeito para apoiar quem apoia Cariri e quero pedir para a senhora uma emenda de R$ 500 mil, já para o ano que vem, para a construção de casas populares”, afirmou Tetin.

A resposta de Janad veio no próprio palanque. A candidata não apenas assumiu o compromisso com a pauta da moradia como afirmou que pretende superar o valor solicitado pelo prefeito.

“Não serão apenas R$ 500 mil. Será muito mais do que isso”, afirmou Janad diante dos presentes, ao assumir o compromisso de buscar recursos para a construção de moradias populares em Cariri.

A manifestação colocou a habitação no centro da reunião e reforçou o discurso apresentado por Tetin de que suas alianças políticas devem estar vinculadas à capacidade de trazer investimentos e benefícios para a população.

Durante sua fala, o prefeito também abordou as divergências políticas existentes no município e afirmou que não pretende utilizar o período eleitoral para alimentar confrontos.

“Quem tem a fama de perseguidor não sou eu. Quem tem a fama de fazer fofoca não sou eu. Estou focado em trabalhar e buscar melhorias para você e para toda a nossa Cariri. Eu apoio quem escolhe Cariri, quem está disposto a ajudar nossa cidade e nossa população”, declarou.

Para Tetin, o momento eleitoral deve servir também para apresentar as necessidades do município aos candidatos que recebem seu apoio e cobrar compromissos capazes de resultar em investimentos futuros.

Com a Rua Julieta lotada, a reunião terminou com um compromisso público colocado diante da comunidade: o pedido inicial de R$ 500 mil feito pelo prefeito para casas populares recebeu de Janad a sinalização de que, caso eleita, pretende destinar um volume ainda maior de recursos para a habitação em Cariri do Tocantins.