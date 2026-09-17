“Nem um chiclete para Gurupi”: Em evento da Acig, Gaguim critica adversários e cobra reflexão sobre o voto

Por Wesley Silas

Durante evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig) na tarde desta quinta-feira (17), o candidato ao Senado Carlos Gaguim (UB) endureceu o tom contra adversários políticos ao cobrar maior compromisso com o município. A declaração ocorreu logo após a sabatina da candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha Seabra (UB).

Em discurso voltado ao eleitorado local, Gaguim enfatizou a prioridade da região sul do estado em sua plataforma de campanha e criticou candidatos que, segundo ele, buscam votos no município sem histórico de atuação em benefício da comunidade.

“Gurupi terá a mim e ao senador Eduardo Gomes na defesa da cidade. O município é nossa prioridade. No entanto, vemos candidatos por aí que nunca colocaram nem um chiclete nesta cidade e ainda assim contam com o apoio de parte da população. É tempo de refletir sobre quem realmente tem compromisso com a nossa terra”, declarou a liderança política.

Além de defender a própria postulação ao Senado, a manifestação integrou a estratégia de consolidação da chapa governista, alinhando a candidatura estadual de Dorinha Seabra e o apoio regjonal à reeleição do senador Eduardo Gomes (PL) e do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

O peso político do discurso localista

A fala do ex-governador revela uma estratégia clássica de apelo ao pertencimento geográfico para captar o eleitorado do interior. Ao adotar uma metáfora popular — ao citar a “falta de um chiclete” —, a candidatura busca traduzir o repasse de recursos e emendas parlamentares em termos palpáveis para a população.

Contudo, a retórica do regionalismo também impõe desafios analíticos:

Foco em transferência financeira versus políticas estruturantes: O debate político ganha densidade quando avalia não apenas a destinação pontual de emendas, mas a eficiência e o impacto real dos projetos para o desenvolvimento sustentável de Gurupi e região.

Cobrança por coerência no voto:

Ao cobrar “reflexão do eleitor”, o discurso joga a responsabilidade do resultado democrático sobre o discernimento da população, um movimento estratégico recorrente na reta final de campanhas decisivas.