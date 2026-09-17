Professora Dorinha e Atos alinham reta final da campanha com vereadores de todas as regiões do Tocantins

Por Redação
A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), e o candidato a vice-governador, Atos Gomes (Republicanos), reuniram-se nesta quinta-feira (17) com vereadores e ex-vereadores coordenadores da campanha em Palmas. O encontro teve como objetivo estruturar as estratégias para a reta final do pleito, com foco no fortalecimento do trabalho de campo, na realização de reuniões comunitárias e na intensificação do diálogo direto com os eleitores nos municípios tocantinenses.
Mobilização regional e articulação política
A reunião articulou lideranças parlamentares de diferentes regiões do estado. A coligação aposta na capilaridade dos vereadores para consolidar a mobilização comunitária e o alinhamento político em municípios do Bico do Papagaio, Norte, Central, Sudeste e Sul do Tocantins.
Durante a atividade, Dorinha enfatizou a importância da representatividade municipal na condução das demandas locais. Segundo a candidata, a proximidade dos vereadores com a população é elemento central na intermediação das necessidades comunitárias junto às gestões estadual e federal.
Lideranças presentes destacaram a trajetória de investimentos e a destinação de emendas aos municípios como fatores para a adesão das bancadas locais. O vereador Gordo do Lava-Jato (MDB), de Pedro Afonso, citou a parceria construída ao longo de mandatos anteriores na destinação de recursos públicos. Do Bico do Papagaio, o vereador Irmão Jairo (União Brasil), de Tocantinópolis, e a vereadora Leluia Ferreira (PL), de Muricilândia, defenderam a ampliação das agendas de rua nos últimos dias antes da votação.
Diversidade partidária no apoio à chapa
O encontro reuniu parlamentares municipais e ex-vereadores filiados a diferentes siglas da base de apoio e de legendas aliadas, como União Brasil, Republicanos, MDB, PL, PSD, PP, PV e PDT:
- Araguaína: Vilarindo do Eucalipto (PSD) e Max Baroli (MDB)
- Araguatins: Antonio Evangelista (União Brasil)
- Aguiarnópolis: Vaqueiro (União Brasil)
- Arraias: Carlos César (União Brasil)
- Bernardo Sayão: Ilsa Maia (ex-vereadora, PDT)
- Carmolândia: Leogilson (União Brasil)
- Colinas do Tocantins: Augusto Agra (União Brasil) e Júnior Pacheco (ex-vereador, diretor executivo da Asscam)
- Combinado: Marlúcio Ramos (PP)
- Dianópolis: Manin do Zorra (PL) e Julian Oliveira (União Brasil)
- Divinópolis do Tocantins: Viviane (PV)
- Gurupi: Ivanilson Marinho (PL)
- Jaú do Tocantins: Elaudio Júnior (ex-vereador, PDT)
- Lagoa da Confusão: Di do Povo (Republicanos)
- Marianópolis do Tocantins: Adailton Caranha (Republicanos)
- Muricilândia: Leluia Ferreira (PL)
- Paraíso do Tocantins: João Camargo (MDB)
- Pedro Afonso: Gordo do Lava Jato (MDB)
- Pium: Neném do Osvaldinho (União Brasil)
- Porto Nacional: Miúdo (União Brasil)
- Rio dos Bois: Roberto Fragoso (União Brasil)
- Santa Fé do Araguaia: Rogério Gaguim (União Brasil)
- Tabocão: Paulo Keninha (União Brasil)
- Tocantinópolis: Irmão Jairo (União Brasil)
- Aragominas: Devanir Luiz Pereira (Republicanos)
Análise Política: O peso da base municipal na reta final
Por Coluna de Política / Portal Atitude
A reunião promovida pela chapa do União Brasil e Republicanos expõe uma tática essencial na reta final de disputas estaduais: a consolidação da rede de apoio no primeiro escalão do eleitorado, os municípios.
Ao atrair e coordenar vereadores e ex-vereadores de legendas diversas — incluindo partidos de ampla representação como MDB, Republicanos, PDT e PL —, a candidatura busca assegurar a transferência de votos por meio da liderança local. Em pleitos competitivos, o empenho do vereador nas bases do interior e nos bairros urbanos funciona como a principal engrenagem de mobilização de militância e convencimento de eleitores indecisos.
O alinhamento demonstrado nesses últimos dias de campanha indica a intenção da chapa de transformar alianças institucionais em presença ostensiva nas ruas, fator determinante para sustentar o ritmo eleitoral na contagem regressiva para a abertura das urnas.