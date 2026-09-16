Fernanda Veras assume a Gerência do Senac Gurupi

Por Redação

Com uma trajetória construída ao longo de quase duas décadas no Senac Tocantins, Fernanda Nogueira Pires Veras assumiu, a partir de 7 de setembro de 2026, a Gerência Interina da Unidade Operativa Senac Gurupi.

Formada em Ciência da Computação, Fernanda possui pós-graduação em Docência para a Educação Profissional pelo Senac São Paulo e especialização em Gestão Estratégica da Inovação pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Sua história com o Senac começou em **2007**, inicialmente como prestadora de serviços. No ano seguinte, foi aprovada em processo seletivo para atuar como instrutora, função que exerceu durante cinco anos no projeto Escola Aberta de Informática, experiência que marcou sua trajetória na área de educação profissional.

Em 2013, recebeu o convite para assumir a área técnica responsável por segmentos prioritários da Unidade, entre eles **Tecnologia da Informação**, área na qual consolidou sua experiência e atuação ao longo dos anos.

Além da atuação na unidade, Fernanda também contribuiu em diferentes espaços institucionais. Entre 2021 e 2023, integrou a diretoria da Associação dos Empregados do Senac Tocantins (ASSES), como vice-presidente. Também representou o Senac Tocantins no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Núcleo Norte-Centro-Oeste e, atualmente, integra o Comitê de Inovação do Senac Tocantins e o Comitê Estratégico de Tecnologia e Inovação.

Ao assumir a Gerência do Senac Gurupi, Fernanda inicia uma nova etapa de sua trajetória profissional dentro da instituição, levando para a gestão a experiência acumulada nas áreas de educação profissional, tecnologia, inovação e gestão.

“Assumir a Gerência do Senac Gurupi representa um novo desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de continuar contribuindo para uma instituição que faz parte da minha história há quase 20 anos. Quero valorizar tudo o que já construímos, preservar aquilo que funciona e, junto com a equipe, avançar naquilo que precisa ser transformado. Meu propósito é fortalecer ainda mais a unidade, ampliar nossa presença em Gurupi e região e fazer com que o Senac continue sendo reconhecido pela qualidade da educação profissional que entrega.”, destaca Fernanda.

À frente da unidade, a nova gerente terá como foco o fortalecimento da atuação do Senac Gurupi, a integração da equipe e a ampliação das conexões da instituição com empresas, parceiros e comunidade, contribuindo para que a unidade siga acompanhando as demandas do mercado de trabalho e as transformações do mundo profissional.

A chegada à gerência representa, assim, mais um capítulo de uma trajetória iniciada nos espaços de sala de aula e construída por meio de diferentes experiências dentro do Senac Tocantins — agora com o desafio de liderar a unidade onde sua própria história profissional começou a ganhar novos caminhos.