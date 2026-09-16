Greve dos Correios reduz distribuição de encomendas no Tocantins

da redação

Os trabalhadores dos Correios no Tocantins estão em greve e a paralisação já provoca impactos principalmente na distribuição de encomendas. Em Palmas, parte das atividades dos centros de tratamento foi interrompida, enquanto algumas entregas continuam sendo realizadas de forma parcial. As agências permanecem abertas para atendimento ao público.

Segundo o sindicato da categoria, o movimento envolve reivindicações relacionadas às condições de trabalho, reajuste e manutenção de benefícios, incluindo o plano de saúde. Os Correios informaram que adotaram um plano de contingência para reduzir os impactos, com remanejamento de funcionários e veículos e realização de mutirões. O julgamento do dissídio coletivo está previsto para 21 de setembro.