Chico Chokolate prepara show gratuito para celebrar 40 anos de carreira em Gurupi

da redação

O cantor e compositor Chico Chokolate vai comemorar quatro décadas de trajetória musical com um show gratuito em Gurupi, previsto para outubro. A apresentação faz parte do projeto Som na Praça, selecionado em edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Gurupi e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com cerca de duas horas de duração, o espetáculo terá formato intimista, acompanhado por banda, e contará com músicas autorais, parcerias e clássicos da Música Popular Brasileira. A data e o local ainda serão confirmados. Natural de Colmeia, Chico Chokolate iniciou a carreira artística em 1979 e construiu sua trajetória principalmente no Tocantins, com passagens por bandas e festivais regionais.