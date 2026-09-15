MulherTbmPesca reúne 60 pescadoras em Peixe e destaca Rio Tocantins no ecoturismo

Por Wesley Silas

Peixe (TO) — Cerca de 60 mulheres pescadoras se reúnem de 18 a 20 de setembro, em Peixe, no sul do Tocantins, para a 6ª edição do projeto MulherTbmPesca, encontro de pesca esportiva sem fins lucrativos que busca ampliar a presença feminina na atividade e divulgar o potencial turístico do município, em especial o Rio Tocantins.

Sexta edição reúne cerca de 60 participantes

Iniciado de forma reduzida, o projeto chega à sexta edição com aproximadamente 60 mulheres confirmadas. A programação prevê pescaria e momentos de integração entre as participantes. A iniciativa atua na promoção do protagonismo feminino, no turismo sustentável e na preservação ambiental, e é considerada pioneira na pesca esportiva feminina no sul do Tocantins.

Saída das embarcações ocorre na manhã do dia 19

O momento central do encontro está marcado para o dia 19, às 7h, quando as participantes saem da rampa da cidade de Peixe para a pescaria. A concentração de mulheres e embarcações no Rio Tocantins evidencia a ocupação, pelas pescadoras, de um espaço historicamente masculino.

Encontro mantém caráter social e recreativo

Segundo a organização, o MulherTbmPesca não tem finalidade lucrativa. A proposta é esportiva, recreativa e social, organizada por mulheres e para mulheres, sem vinculação comercial.

O impacto imediato do encontro está na visibilidade: três dias de atividade que colocam Peixe e o Rio Tocantins em evidência no segmento da pesca esportiva. Para que essa atenção se converta em ganho turístico consistente, o município depende de estrutura receptiva — hospedagem, alimentação, transporte e serviços de apoio — capaz de transformar visitantes eventuais em fluxo regular. Enquanto esses desdobramentos não forem medidos, o valor do evento permanece sobretudo simbólico: afirmar a presença feminina na pesca e projetar Peixe como destino de ecoturismo no estado.