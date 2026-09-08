Líderes evangélicos de Gurupi se reúnem na próxima segunda-feira para alinhar detalhes da Marcha para Jesus 2026

Por Wesley Silas

A Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG) realiza, na próxima segunda-feira, 14 de setembro, às 19h30, um culto preparatório para a Marcha para Jesus 2026. A reunião ocorrerá na Igreja Videira, situada na Avenida São Paulo, nº 1362, entre as ruas 6 e 7, no Centro de Gurupi. O evento tem como objetivo alinhar os detalhes organizacionais do ato público e promover a integração entre as congregações locais.

Mobilização e integração comunitária

Apesar de ser direcionado ao alinhamento entre pastores e lideranças ministeriais, a organização informou que o culto é aberto ao público em geral. A intenção da AMEG é envolver membros de diferentes denominações e famílias da comunidade urbana nas etapas que antecedem a marcha.

Durante a celebração, haverá momentos dedicados a orações e ao planejamento logístico das ações programadas para o evento principal. A coordenação destaca que a iniciativa busca reforçar a cooperação entre as igrejas e difundir mensagens voltadas à paz, à solidariedade e à salvação espiritual no contexto social contemporâneo.

A relevância do fortalecimento da fé

A realização de encontros interdenominacionais reflete a busca contínua das instituições religiosas por coesão institucional e espiritual.

A realização de encontros interdenominacionais reflete a busca contínua das instituições religiosas por coesão institucional e espiritual. Diante dos desafios e das instabilidades que caracterizam a sociedade atual, iniciativas voltadas à preservação dos preceitos cristãos ressaltam a importância da fraternidade e do diálogo. A centralidade dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a unidade humana permanece como um referencial para a consolidação de valores éticos e para o fortalecimento da fé no âmbito comunitário.